تهديد “بالقتل” يطال مراسل قناة الشرقية في النجف

١٦/٤/٢٠٢٠

تعرض مراسل قناة الشرقية الزميل الصحفي “علي الحاج” الى تهديد صريح بالقتل، مساء اليوم الخميس.

الزميل الحاج وفي أتصال هاتفي اكد لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان التهديد بالقتل والتصفية الجسدية، تلقاها من شخص وسم نفسه شيخ قبيلة المياح عبر رسالة نصية، على خلفية اعداد المراسل تقريرا عن حادثة الحرق، الذي تعرضت له الفتاة “ملاك” في الآونة الاخيرة.

واضاف الحاج انه تلقى اتصالات عدة، من وجهاء وشيوخ عشائر في مدينة النجف، طالبوه بالعدول عن عزمه، رفع دعوة قضائية، ضد الشيخ الذي هدده بالقتل، لكنه رفض ذلك.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تتمنى السلامة للزميل علي الحاج، وتعد ما تعرض له، انتهاكا صريحا لحرية العمل الصحفي والإعلامي في العراق.

كما تطالب الجمعية، الجهات المعنية في البلاد، بضرورة الإسراع لإيجاد حل، لوقف حالات التهديد والوعيد، التي تطال الصحفيين وقت اداء مهامهم، ووضع لوائح قوانين تضمن للكوادر الاعلامية العمل بحرية، دون الاعتداء عليهم.