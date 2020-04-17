حقوقي كوردي: على PKK سد ذرائع تركيا لقصف إقليم كوردستان

أكد حقوقي كوردي من محافظة السليمانية، أن تركيا تتذرع بوجود مواقع ومقرات وتحركات لحزب العمال الكوردستاني PKK بمناطق داخل إقليم كوردستان لقصف هذه المناطق، مطالباً PKK بسد هذه الذرائع أمام أنقرة.

المحامي والحقوقي جمال حمه رشيد قال: «كلنا نعلم، أن من بين أجزاء كوردستان الأربعة، هناك أمان واستقرار جيد في إقليم كوردستان، لذا ليس مقبولاً أبداً من قوة مثل PKK ألا تراعي أوضاع الإقليم، لأن ساحة العمل الرئيسية لهذه القوة هي شمالي كوردستان (كوردستان تركيا)، ومن الأفضل للحزب أن يغادر إقليم كوردستان، أو على الأقل ألا يخلق المشاكل للإقليم»، مشدداً أنه «في حال لم يراعي العمال الكوردستاني الوضع المستقر في إقليم كوردستان فإنه سيعرض الإقليم مجدداً إلى مخاطر كبيرة».

وشدد الحقوقي الكوردي، أن «على PKK أن يراعي حساسية أوضاع إقليم كوردستان على الساحة الإقليمية والداخلية، لأن دول قوية ومن الجهات الأربع، خصوصاً إيران وتركيا، تحاول إضعاف وإفشال تجربة إقليم كوردستان»، وأضاف «وهنا، ما يقع على عاتق PKK بلا شك، ألا يكون سبباً في شن تركيا هجمات على الإقليم أو احتلال أجزاء منه، أو أن يتسبب باقتتال داخلي»، مشيراً إلى أن «وضع إقليم كوردستان حساس للغاية، وعلى PKK أن يتحمل مسؤوليته التاريخية، ويجنّب إقليم كوردستان – كجزء مهم من الاستراتيجية القومية الكوردية – كافة أشكال المشاكل والفتن».

وأشار حمه رشيد إلى أن «الحجة والذريعة الوحيدة لدى لتركيا لقصف مناطق إقليم كوردستان هي التواجد العسكري لـ PKK فيها، وبإمكان الحزب سد هذه الذريعة»، مؤكداً أن «عدم قيام PKK بذلك لهو محل تساؤل واستغراب».

وختم الحقوقي الكوردي حديثه بالقول: «من الواضح حالياً أن PKK أوقف تحركاته في شمالي كوردستان وبدأ بخلق المشاكل في إقليم كوردستان. وفي الوقت الذي يمثل فيه كوردستان تركيا ساحة العمل السياسي الرئيسية للحزب، من غير المقبول أن ينقل نشاطه العسكري إلى إقليم كوردستان الذي يتمتع باستقرار كبير وكيان شبه مستقل».