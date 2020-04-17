خمسة مصابين من عائلة واحدة.. صحة الرصافة توضح تفاصيل الإصابات الجديدة

أعلن مدير عام صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل الإصابات الـ13 الجديدة التي سجلتها الدائرة، وفيما شدد على الالتزام بحظر التجوال، حذر من أن فايروس كورونا “ما يزال فعالاً وقد يواصل الانتشار من جديد”.

وقال الدكتور الساعدي في بيان إن “صحة الرصافة سجلت 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها امرأة بعمر 41 عاماً، وطفلة بعمر 8 أعوام، وفتاة بعمر 17 عاماً، وفتى بعمر 15 عاماً، وامرأة بعمر 54 عاماً، من عائلة واحدة من أهالي مدينة الصدر محلة 521 راجعوا مستشفى الشهيد الصدر”.

وأضاف، أن “من بين الحالات الأخرى المسجلة هي لرجل بعمر 37 عاماً، وامرأة بعمر 20 عاماً ورجل بعمر 35 عاماً، من عائلة واحدة منطقة الزعفرانية راجعوا مستشفى الشيخ زايد”، مبيناً أن “الحالات الأخرى هي لرجل بعمر 36 عاماً من الزعفرانية وراجع مستشفى الزعفرانية، وامرأة بعمر 45 عاماً من مدينة الصدر، ورجل بعمر 42 عاماً من منطقة الرشاد راجعا مستشفى الامام علي”.

وأشار الساعدي، إلى أن “الحالات الأخرى هي لرجل بعمر 62 عاماً من حي القاهرة وأخر بعمر 50 عاماً من منطقة معامل الباوية راجعا مستشفى الشيخ زايد”، متابعاً، أنه “تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ابن الخطيب لتلقي العلاج”.

وأكد الساعدي، على “أهمية الالتزام بحظر التجوال لأنه الطريقة المهمة والأساسية للسيطرة على المرض وتقليل الإصابات وعدم العودة للمربع الأول”، محذراً من أن “الفيروس ما يزال فعالاً وقد يواصل الانتشار من جديد”.

واختتم مدير صحة الرصافة بيانه بالقول إن “العدد التراكمي للإصابات في جانب الرصافة ارتفع الى 207 بينها 16 حالة وفاة، و116 حالة شفاء، وفيما تبقت 75 قيد العلاج”.