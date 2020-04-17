رَأيْتُ المَرْءَ تَأكُلُهُ اللَّيَالِـي / كَأكل الأرْضِ سَاقِطَةَ الحَدِيدِ

حامد كعيد الجبوري

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أرطاة بن سُهَيةُ :

أرطاة بن سُهَيةُ ، وسهيّة أمه وهو أرطاة بن زُفر بن عبد الله بن مالك بن سوَاد بن ضمرة الغطفاني المزنيّ الشاعر ،قال المَرْزَبَانِيُّ في معجمه: أرطاة بن سُهيَّة يكنى أبا الوليد، وقال أبُو الفَرَجِ الأصْبَهانيُّ: كانت سُهيّة أمَة لضرار بن الأزور، ثم صارت إلى زفر؛ فجاءت بأرطاة على فراشه ، فادعاه فراش ضرار في الجاهلية ، فأعطاه له زُفر؛ ثم انتزعه قَوْمُه منه، فغلبت عليه النسبة إلى أمه ، أدرك الجاهليّة، وعاش إلى خلافة عبدالملك بن مروان ، قال هِشَامُ بْنُ الكَلْبِيِّ: أخبرنا محرز بن جعفر مولى أبي هريرة قال: دخل أرطاة بن سُهيَّة المزني على عبدالملك بن مروان ، وقد أتت عليه مائة وثلاثون سنة ، فعلى هذا يكون مولده قبل البَعْث بنحو من أربعين سنة ، وقال المَرْزَبَانِيُّ في معجمه: أرطاة بن سُهيَّة يكنى أبا الوليد، وكان في صدر الإسلام؛ أدركه عَبْدُالمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ شيخًا كبيرًا .

· دخل أرطاة بن سهية على عبد الملك بن مروان، فقال له: كيف حالك يا أرطاة؟ وقد كان أسن فقال: ضعفت أوصالي، وضاع مالي، وقل مني ما كنت أحب كثرته، وكثر مني ما كنت أحب قلته. قال: فكيف أنت في شعرك؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين ما أطرب ولا أغضب ولا أرغب ولا أرهب، وما يكون الشعر إلا من نتائج الأربع، وعلى أني القائل:

رأيت المرء تأكله اللـيالـي كأكل الأرض ساقطة الحديد

وما تبغي المنية حين تأتـي على نفس ابن آدم من مزيد

واعلم أنها ستكـرُ حـتـى توفي نذرها بأبي الـولـيد

· فارتاع عبد الملك ثم قال بل توفي نذرها بك ويلك! مالي ولك؟ فقال ل اترع يا أمير المؤمنين فإنما عنيت نفسي وكان أرطاة يكنى أبا الوليد فسكن عبد الملك ثم استعبر باكياً وقال أما والله على ذلك لتلمن بي ، دخل أرطاة بن سهية على مروان بن الحكم لما بويع له بالخلافة وفرغ من الحروب التي كان بها متشاغلاً. وصمد لإنفاذ الجيوش إلى عبد الله بن الزبير لمحاربته، فهنأه وكان خاصاً به وبأخيه يحيى بن الحكم، ثم أنشده :

تشكى قلوصي إلي الوجـى

تجر السرج وتبلي الخدامـا

تزور كريماً لـه عـنـدهـا

يدٌ لا تعد وتهدي السـلامـا

· كان أرطاة يهاجي شبيب بن البرصاء، ولكل واحد منهما في صاحبه هجاء كثير، وكان كل واحد منهما ينفي صاحبه عن عشيرته في أشعاره، فأصلح بينهما يحيى بن الحكم، وكانت بنو مرة تألفه وتنتجعه لصهره فيهم. فلما افترقا سبه شبيب عند يحيى بن الحكم؛ فقال أرطاة له:

رمتك فلم تشو الـفـؤاد جـنـوب

وما كل من يرمي الفؤاد يصـيب

وما زودتنا غير أن خلطـت لـنـا

أحاديث منهـا صـادق وكـذوب

· كان شبيب بن البرصاء يقول : وددت أني جمعني وابن الأمة أرطاة بن سهية يوم قتال فأشفي منه غيظي. فبلغ ذلك أرطأة فقال له:

إن تلقني لا ترى غيري بناظـرة

تنس السلاح وتعرف جهة الأسد

ماذا تظنك تغني في أخي رصـد

من أسد خفان جابي العين ذي لبد

· كان لأرطأة بن سهية ابن يقال له: عمرو، فمات، فجزع عليه أرطأة حتى كاد عقلة يذهب، فأقام على قبره، وضرب بيته عنده لا يفارقه حولاً. ثم إن الحي أراد الرحيل بعد حول لنجعة بغوها، فغدا على قبره، فجلس عنده حتى إذا حان الرواح ناداه: رح يا ابن سلمى معنا! فقال له قومه: ننشدك الله في نفسك وعقلك ودينك، كيف يروح معك من مات مذ حول؟ فقال: أنظروني الليلة إلى الغد. فأقاموا عليه، فلما أصبح ناداه: اغد يا ابن سلمى معنا، فلم يزل الناس يذكرونه الله ويناشدونه، فانتصى سيفه وعقر راحلته على قبره، وقال: والله لا أتبعكم فامضوا إن شئتم أو أقيموا. فرقوا له ورحموه، فأقاموا عامهم ذلك، وصبروا على منزلهم. وقال أرطأة يومئذ في ابنه عمرو يرثيه:

وقفت على قبر ابن سلمى فـلـم يكـن

وقوفي عليه غير مبكـى ومـجـزع

هل أنت ابن سلمى إن نظـرتـك رائح

مع الركب أو غادٍ غداة غـدٍ مـعـى

أأنسى ابن سلمى وهـو لـم يأت دونـه

من الدهر إلا بعض صيف ومـربـع

كان أرطأة بن سهية يتحدث إلى امرأة من بنو غنى

يقال لها وجزة، وكان يهواها ثم افترقا وحال الزمان بينهما وكبر أرطأة، ثم اجتمعت غني وبنو مره في

دار، فمر أرطأة بوجزة وقد هرمت وتغيرت محاسنها وافتقرت، فجلس إليها وتحدث معها وهي تشكو إليه أمرها، فلما أراد

الانصراف أمر راعيه فجاء بعشرة من إبله فعقلها بفنائها وانصرف وقال:

مررت على حدثي برمان بعدما

تقطع أقران الصبا والوسـائل

فكنت كظبي مفلت ثم لـم يزل

به الحين حتى أعلقته الحبـائل

وقال أبو الفرج الأصفهاني

: وقد ذكر أرطأة بن سهية وجزة هذه، ونسب بها في مواضع شعره، فقال في قصيدة:

وداوية نازعـتـهـا الـلـيل زائرا

لوجزة تهديني النجوم الطـوامـس

كان كل شيخ من بني عوف من بنو مره يتمنى أن يعمى (وكان العمى شائعاً في بني عوف كلما أسن منهم رجل أصابه العمي) فعمر أرطاة ولم يصب بالعمى ، فكان شبيب يعيره بذلك وأنه ليس من بني عوف . ثم مات أرطاة وعمي شبيب، فكان يقول بعد ذلك: ليت أرطاة عاش حتى يراني أعمى فيعلم أنني عوفي .

المصدر:

شعر أرطأة بن سهية المري (من شعراء العصر الأموي)

المؤلف : د. شريف علاونة