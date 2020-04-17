فیلم (عن قرب) للمخرج «عباس كيارستمي» في (العرض المزدوج) لنادي فرانكفورت السينمائي في ألمانيا

منصور جهانی ـ تم عرض فيلم (عن قرب) من إخراج «عباس كيارستمي» في (العرض المزدوج) لنادي فرانكفورت السينمائي في ألمانيا.

ينظم نادي فرانكفورت السينمائي شهريا حدثًا يسمى (العرض المزدوج)، و يتم دعوة المخرجين البارزين لعرض أحدث أفلامهم بالإضافة لحضور المهتمين بهذا الحدث للتحقيق و إقامة المقابلات. كما يقوم المخرج باختيار فلم واحد يفضله ليتم عرضه في هذا البرنامج. و في البرنامج الأخير لنادي فرانكفورت السينمائي ، طلبت «ساندرا فيشر» عرض الفلم الخاص بها ، وفي الوقت نفسه اختارت فلم (عن قرب) من إخراج (عباس كياروستمي) كفلمها المفضل ليتم عرضه.

لقد غطت الرسامة والمنتجة والفنانة الألمانية ساندرا فيشر معارضها الجماعية والشخصية من كابول إلى برلين، وقد لاقت أفلامها نصيبا في التواجد خلال مهرجانات مختلفة. كما أن الفلم الأخير الذي أنتجته كان باسم (العبور من قوس قزح).