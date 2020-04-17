محافظ نينوى يوجه بإلزام المعتمرين الداخلين للمحافظة بالحجر الصحي المنزلي

وجه محافظ نينوى نجم الجبوري، الخميس، بالزام جميع المعتمرين الداخلين الى المحافظة بالحجر الصحي في منازلهم لمدة لا تقل عن 14 يوميا في منازلهم.

وقال المكتب الاعلامي للجبوري في بيان إن “محافظ نينوى نجم الجبوري نسب بإلزام جميع المعتمرين الداخلين الى محافظة نينوى بالحجر الصحي في منازلهم لمدة لا تقل عن 14 يوميا”.

وأكد الجبوري، بحسب البيان، “على ان يتم التنسيق بين مختاري المناطق والمراكز الصحية والأجهزة الأمنية لتنفيذ هذا الأمر”.

واعلنت دائرة صحة نينوى في وقت سابق من، اليومالخميس، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لاحد المعتمرين.