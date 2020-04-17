نائب عن بدر: قواتنا مستعدة لضرب المواقع التركية داخل العراق

اكد نائب عن كتلة بدر النيابية، الجمعة، عزمه تقديم طلب موقع من نواب بغية استضافة وزير الخارجية حول اجراءات الوزارة تجاه استمرار الخروقات التركية لسيادة العراق، مشيرا الى أن القوات الامنية لديها استعداد كامل للتصدي لاي عدوان وضرب المواقع التركية داخل العراق.

وقال عدي الشعلان، “اننا بالوقت الذي نستنكر فيه ما تقوم به القوات التركية من انتهاك صارخ داخل الحدود العراقية في خرق واضح لسيادة العراق، فاننا بدورنا كنواب للشعب العراقي نطالب الحكومة العراقية ووزارة الخارجية بأتخاذ جميع الإجراءات القانونية”.

واكد الشعلان، انه “بحال استمرار هذه الخروقات فانه سيكون لنا رد اخر”، مشددا القول “ليعلم الجميع أن قواتنا الامنية لديها الاستعداد الكامل لضرب المواقع التركية في داخل العراق، كما ان لديها القوة لصد اي تعدٍ او عدوان من قبلهم”.

واكد الشعلان، انه “سيعمل على تقديم طلب خاص الى لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية مرفق بتواقيع برلمانية، بغية استضافة وزير الخارجية لمعرفة ما هي الإجراءات التي عملت بها وزارتنا تجاه استمرار الخروقات للسيادة العراقية”.

ووجه وزير الخارجية محمد الحكيم، امس الخميس، باستدعاء السفير التركي لدى بغداد على خلفية “اعتداء أسفر عن خسائر بالاوراح”.

ودانت وزارة الخارجية “بأشد العبارات الممكنة الاعتداء الذي قام به الجانب التركي والذي أسفر عن خسائر في الارواح والممتلكات”.

وعدت قيادة العمليات المشتركة، في وقت سابق الخميس، خرق طائرات تركية الأجواء العراقية أمس، “انتهاكاً صارخاً” للسيادة العراقية و”تصرفاً استفزازياً”، مؤكدةً على وجوب عدم تكرار ذلك.

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت في بيان أصدرته، أمس الاول الأربعاء، أن “قيادة الدفاع الجوي رصدت خرقا للأجواء العراقية اليوم الأربعاء من خلال طائرة مسيرة تركية مسلحة بخط رحلة ( سندي – سواره – توكا – القوش – شمال مخمور ) بارتفاع 6 كلم وبسرعة 200 كلم / ساعة”.