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وزير الداخلية يأمر بتشكيل لجنة لحسم ملف احتساب مدة الغبن في الترقية

أمر وزير الداخلية ياسين الياسري، الخميس، ، بتشكيل لجنة عليا لحسم ملف احتساب مدة الغبن في الترقية، مشدداً على ضرورة إنجاز أعمال اللجنة “بأسرع وقت ممكن”.

وقال المكتب الإعلامي للياسري في بيان إن “وزير الداخلية ياسين الياسري أمر، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة عليا برئاسة الوكيل الإداري والمالي الفريق حليم فرهود لحسم ملف احتساب مدة الغبن في الترقية”.

وشدد الياسري، بحسب البيان، على أن “تنجز اللجنة أعمالها بأسرع وقت ممكن لرفع الغبن الذي أصاب ضباط وزارة الداخلية جراء تأخر ترقياتهم لأمر لا دخل لهم به ومن جميع دوائر الوزارة “.

ودعا الياسري، “كل من لديه تأخير في موضوع احتساب الغبن من الضباط مراجعة اللجنة المذكورة”، ماضياً إلى القول: “لن أسمح بأن يكون هناك غبن ويجب معالجة هذا الملف وحسمه بشكل شامل”.

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