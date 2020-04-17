وزير الصحة: إجراءاتنا المبكرة حالت دون تفشي «كورونا» في كوردستان

أكد وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، أن الإجراءات المبكرة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد حالت دون تفشي الوباء في الإقليم.

وقال الدكتور سامان برزنجي في مؤتمر صحفي إن فيروس «كورونا» فتك بغالبية دول العالم خاصة أوروبا وأمريكأ، حيث تم تسجيل أعداد متزايدة من الإصابات بالفيروس، مشيراً إلى أن «إقليم كوردستان بدأ بتطبيق إجراءات مكافحة كورونا منذ 23 كانون الثاني / يناير الماضي، وبسبب التنفيذ الجيد لهذه الإجراءات والتزام المواطنين وجهود الفرق الطبية والأمنية، تمت الحيلولة دون خروج الأوضاع عن السيطرة».

وأشار برزنجي إلى أن «حظر التجوال تم تمديده أسبوعاً آخر، وسنواصل تطبيق كافة إجراءات الوقاية»، داعياً المواطنين إلى مراجعة المراكز الطبية لإجراء الفحوص اللازمة في حال التلامس مع أي مصاب أو مشتبه بإصابته بالفيروس، حرصاً على سلامتهم وسلامة أحبائهم.

وأوضح وزير الصحة، أن «الحكومة العراقية أرسلت مبلغ 3.5 مليار دينار لإقليم كوردستان لمواجهة كورونا، لكنها ذكرت محافظات أربيل والسليمانية ودهوك فقط، ولم تتطرق إلى محافظة حلبجة»، كما لفت إلى أن منظمة الصحة العالمية أرسلت بعض المعدات الطبية إلى إقليم كوردستان، لكنها لم تخصص أي مبالغ مادية للإقليم.