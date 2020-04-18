النقد الدولي يؤكد استعداده للتعاون مع العراق لترتيب اولويات الانفاق العام

أكد صندوق النقد الدولي، الجمعة، استعداده للتعاون مع العراق لوضع خطة مالية وترتيب أولويات الانفاق العام.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين ان “وزير المالية اجتمع اليوم، مع جهاد ازعور رئيس قسم الشرق الاوسط ووسط اسيا في صندوق النقد الدولي في واشنطن والوفد المرافق له، خلال دائرة تلفزيونية مغلقة”.

وأشار جهاد بحسب البيان، إلى “استعداد الصندوق لتقديم المساعدة والتعاون مع العراق من اجل وضع خطة مالية وترتيب اولويات الانفاق العام”، مبدياً “إمكانية استفادة العراق من التسهيلات المالية التي يقدمها الصندوق لدول الاعضاء”.

وشدد على “أهمية الاستمرار في التعامل والتواصل مع المنظمات المالية الدولية”، مبيناً أن “الصندوق على استعداد للتباحث مع دول مختلفة لمساعدة العراق في المجالات الصحية والمالية”.

من جانبه، أشار فؤاد حسين إلى “أبرز التحديات التي يواجهها العراق في ظل ازمة انتشار فايروس كورونا و انخفاض اسعار النفط والاجتماع الأخير لمنظمة اوبك مع الدول النفطية خارج ألمنظمة والمسمى ( أوپك پلاس )”.

وأضاف أنه “تم اتخاذ قرار بتخفيض تصدير حوالي عشرة ملايين برميل لليوم الواحد الى الأسواق العالمية، وقبول العراق بتخفيض أكثر من مليون برميل يومياً من انتاج العراق، واثر هذا القرار وإنخفاض أسعار النفط على الوضع المالي والاقتصادي

وأكد وزير المالية على “وفرة السلع الزراعية والمنتوجات الحيوانية في السوق العراقيه وهذا يعود الى القرارات التي اتخذت في اجتماعات المجلس الوزاري للاقتصاد حيث تم دعم وزارة الزراعه لحماية المنتوجات الزراعية والحيوانية المحلية، مما أدى الى تواجد خزين وغطاء غذائي للسوق المحلية”.

وتابع، أن “هذا يعتبر إيجابياً في ظل الظروف الحالية وعدم تأثر اسعار السوق المحلية بسبب غلق المنافذ الحدودية وتوقف التبادل التجاري مع الدول الاخرى بسبب انتشار مرض الكورونا”.

ولفت إلى “التطور الحاصل في القطاع الزراعي”، مؤكداً أن “الحكومة الحالية تلعب دوراً في ايجاد الحلول الممكنة لعبور وتلافي الازمة الحالية في ظل مكافحة جائحة فايروس كورونا والازمة المالية”.