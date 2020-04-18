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انفجار ناسفة ولغم في عفرين يوقع 7 قتلى وجرحى

انفجر لغم أرضي وعبوة ناسفة، اليوم السبت، في مدينة عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، ما أدى إلى مقتل وإصابة 7 أشخاص.

وقال مصدر إعلامي من المدينة لـ  إن «عبوة ناسفة انفجرت وسط مدينة عفرين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة».

وأضاف أن «الجرحى أسعفوا إلى مشافي عفرين لتلقي العلاج، فيما فرضت القوى الأمنية الموالية لأنقرة طوقاً أمنياً حول مكان التفجير».

ولم تتبن أية جهة مسؤولية الانفجار حتى اللحظة.

إلى ذلك، ذكرت مصادر محلية من المنطقة اليوم أن لغماً أرضياً انفجر بمجموعة مؤلفة من أربعة عناصر من ميليشيا فرقة الحمزات الموالية لأنقرة بالقرب من حاجز لهم على الطريق العام جنوب عفرين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم وإصابة آخر.

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