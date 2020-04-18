رئيس خلية الأزمة النيابية: حجم خطورة فيروس كورونا ما زال كبيراً

اعتبر رئيس خلية الأزمة النيابية حسن كريم الكعبي، الجمعة، حجم خطورة فيروس كورونا بـأنه ما زال كبيراً.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب ان “خلية الازمة النيابية برئاسة الكعبي عقدت اجتماعاً موسعاً مع خلية ازمة جائحة كورونا في محافظة السليمانية والمتمثلة بالمحافظ هڤال ابو بكر ومدير الصحة وعدد من المسؤولين فيها، ثم اجرت جولة ميدانية لاحدى مستشفيات الحجر الصحي للمصابين ب‍كورونا في المحافظة”.

ودعا الكعبي بحسب البيان، الوافدين العراقيين من دول الخارج إلى “التعاون مع الفرق الصحية المنتشرة في المطارات العراقية فيما يخص الالتزام بالارشادات الاحترازية و الطبية و الوقائية سيما فيما يخص الحجر الصحي و المنزلي”.

وأكد أن الظرف الحالي يتطلب تضافراً بالجهود والامكانيات وتنسيقاً استثنائياً وعالي المستوى بين جميع خلايا الازمة في كافة المحافظات لتشخيص المعوقات والإسراع بتذليلها سيما وان حجم خطورة الوباء ما زال كبيرا ولكن املنا وثقتنا واعتمادنا على الكوادر الطبية والصحية والقوات الامنية والساندة لها أكبر”.

ولفت البيان، إلى أنه “جرى خلال الاجتماع اعادة تقييم الوضع الوبائي والاجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا في المحافظة، اضافة الى التأكيد على وضع الخطط والاليات التي تتناسب وخطورة هذا الفايروس بالتنسيق مع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”.

وأكدت خلية الازمة على “وجوب اضافة محافظي السليمانية واربيل الى اللجنة الاستشارية المختصة بمتابعة الموقف الوبائي والتفاصيل الفنية الخاصة بمكافحة وباء كورونا”، منوهة على “أهمية التشديد بتطبيق فرض الحظر واغلاق المنافذ الحدودية”.