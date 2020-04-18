شعب العراق عظيم لكن ساستنا دون المستوى المطلوب،

نعيم الهاشمي الخفاجي

سطر شيعة العراق اروع المواقف البطولية والإنسانية، تحدوا الغزاة عبر التاريخ، تحدوا نظام صدام الجرذ بالتمسك بالهوية المفضلة على كل الهويات وهي هوية مولاة محمد وال بيته الاطهار، تحدوا الإرهاب وواصلوا زيارتهم المليونية، ذهبوا لمراكز الانتخابات رغم المفخخات وقطعان الانتحارين من بهائم الوهابية لينتخبوا ساسة اعتقادا منهم أنهم اخيار، مهمة ساستنا كانت تدجين شيعة العراق واقناعهم بالقبول في عدم المطالبة في إعدام الذباحين وطرد البعثيين الانجاس من الجيش والشرطة، بل أحزاب شيعية وظفت أعضاء فرق وشعب بعثيين في مكاتب احزابهم بسبب صلة القرابة والصداقة والمصلحة.

عندما تبخر جيش قائدنا العام بسبب مؤامرة تسليم الموصل والتي كانت بحق انقلاب عسكري مدعوم إقليميا ومن صاحب القرار………بل نفسهم اعترفوا بتأسيس داعش؟؟؟ الملايين لبت دعوة المرجعية لحمل السلاح وقلبوا الهزيمة إلى نصر مؤكد، نعم العراقيين ‏شعب عظيم وبالذات المكون الشيعي ومن وقف معهم في محاربة داعش من قلة من السنة الشرفاء ومن أحبائنا الكورد الفيليون الموالون إلى ال البيت في جبهات ديالى ومن اعزائنا المسيحيون والايزيديون ما اروعك ياشعب، مااروعك من شعب وحشد وفضائل وقوات أمنية يقاتلون الإرهاب ويكافحون المرض وشعب مجاهد يبتسم وصابر رغم كل المعانات التي يمر بيها شعب يستحق الحياة لكن ابتلا بحكام وساسة سراق ومخانيث للاسف مثلوا المكون الشيعي في العملية السياسية.

الكربولي الاخ يرفض الحشد ههههه وقد اعجبتني تغريدات لشباب عراقيين على تويتر، تغريدة ( الكربولي_يريد_عودة_الدواعش الكربولي يگول الارض لمن يزرعها!؟

ومال يحررني الحشد ويلطش ع أفادي وياخذ اقتصادي وياخذ خيرات شبابي!؟

اريد اسأل الكربولي انته قصدك علئ هذول الشباب👇اللي ساعدو داعش وقدمو حتئ نسائهم لجهاد النكاح!؟).

تغريدة اخرى(

‏الكربولي يگول

عليش الحشد يحررني !

ونايم على گلبي وماخذ خيراتي وخيرات شبابي

چا عليمن عدنه جيش وادفعله رواتب !؟

واذا

هيچي خو اجيب شركة امنية تحميني !!

سؤال !! شني ماعدكم زلم !

للمعلومة هو گالها مو انه

جاي يگول نجيب شركات امنية تحمينه!

معناها زلم ماكو هناك!؟

ياوسفه عليكم يااخوتنة؟).

تغريدة اخرى (

‏واحنه ليش مستغربين من الكربولي يريد اخراج الحشد وبنفس الوقت يردون بقاء القوات الأمريكية

يمعودين واضحة الشغلة يحنون لأفعال سجن أبوغريب

الامريكان والدواعش يفوخون دودتهم

ومثل ما گال حسام المصلاوي نا G وهم ن يG

مو بيدهم

گوه

گوه

يطربون عل الغريب 👌

‎#الكربولي_يريد_عودة_الدواعش

(

ههههه انا لست من كتب هذه التغريدة انما كلام مغرد او مغردة من ابناء شعبنا العظيم غاضبون على الكربولي ومن لف لفه،

إلى متى يبقى ساسة المكون الشيعي يحلمون في بناء دولة عراقية ديمقراطية مع اراذل فلول البعث القتلة؟؟؟ هل هم مجانين أم يعرفون الحقيقة وعمتهم المناصب والمال وأصبح حالهم حال الديوثبن؟؟، جمعة مباركة علينا وعليكم.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.