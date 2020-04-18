عضو بالديمقراطي الكردستاني يدعو الكاظمي للتركيز على ملفات أساسية في برنامجه الحكومي

دعا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الجمعة، رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي للتركيز في برنامجه الحكومي على ملفات اساسية وان لا يكون البرنامج خارج الامكانيات المتاحة.

وقال شنكالي إن “هنالك العديد من القضايا المهمة والملفات الشائكة التي نعتقد ان هنالك حاجة ماسة لمعالجتها، لكن بنفس الوقت فان هنالك اتفاق مسبق بين القوى السياسية على ان تكون الحكومة المقبلة لفترة محددة لا تتجاوز العام الواحد، بالتالي فان هنالك اولويات وملفات ستراتيجية ينبغي التركيز عليها ومنحها الاولوية في حال اراد رئيس الوزراء المكلف نجاح حكومته وعدم تشتيت الجهود”.

وأضاف أن “ملفات الأزمة الاقتصادية ومواجهة وباء كورونا وتهيئة مستلزمات اجراء الانتخابات المبكرة وحسم الملفات العالقة مع اقليم كردستان نعتقد انها ذات اولوية قصوى للتنفيذ خلال الفترة المحددة للحكومة المقبلة”.

وأكد شنكالي، على “أهمية استكمال المشاورات والاتفاقات السابقة بين بغداد واربيل، وان لا يتم العودة للمربع الاول ونقطة الصفر، من خلال الاستفادة من التجارب السابقة ومعالجة الاخطاء وتقوية نقاط التفاهم من خلال التركيز على الثوابت الدستورية والقانونية والمصالح العليا للشعب العراقي بعيداً عن المزايدات التي لم تقدم شيئاً للعراق وشعبه بمختلف مكوناته”.

وأشار إلى أن “القوى الكردستانية لا تفرض اسماء بعينها للكابينة الوزارية المقبلة، ولا نريد ان نكون جزء من العقدة بل دائما لدينا الحرص بان نكون جزء من الحل، بالتالي فان رؤيتنا بان يكون اختيار الوزراء الممثلين للمكون الكردي بالكابينة الحكومية من خلال التشاور والتوافق مع القيادات السياسية في الاقليم لضمان الانسجام الكامل في الرؤية بين بغداد واربيل”.