قرأت لكم 3: حلا الكاتب شاعرة شعبية عراقية

الشعر الوجداني … قصيدة النوارس يالماخذ حلم عمري الليالي تدور يالماخذني وردة وذابني بتنور ناطرتك مناطر آخ ،،،،،،للملچوم يالبايگ ضحكتي بحجة الناطور جرحي بطول عمرك فرق ماخليت الوذ بمستحاي من الخلگ مجبور عشت ليلي گمر وادري الظلام يشوف وانه الغرگ عمره وادري عشگك هور ناشف والنوارس خضر ماتت بيك ماترحم مگابر شوغت العصفور عالمسودن تخل چلمة البيها عتاب مامش خلك صافي يونس المكسور

وقصيدة للوطن :

وطن يبتدي بچلمة وينتهي بلچمة وشعب محد مفسرة ومحد يفهمه من الجرح الجرح والموت بينه يطوف احنه اول شعب عاش اعله گد اسمه واحنه اول شعب نختار بس نحتار نفسه اللي نعضه نرجع نسلمه، واحنه اول وطن نبني ونعمر گبور زلمة اليندفن ب 18زلمة طرينه العمر طرت هوئ بسرداب وصبرا ياوطن عشنه اعله هالچلمة ….

قصيدة غزل :

لمني طش واهس سماري اعله الچفوف وهدلي متنك خل اشبع احضاني شوگ وجيسني بواهس نده وخليني اعيش

تناوشتني بنظرتك وادريها بوووگ وافطم حروف العشگ عن كل ظلام اكثر الچلمات من نحجيها ضوگ وخلي بيني وبينك حچاية وسلام انه اعرف چفوفي بس ألمن تلوگ يجيبك الله ومن تجي جيتك حلال مفرهدات سنيني يمك كظها شوووگ … حلا الكاتب حلا عماد حسن العيساوي الاسم الأدبي //حلا الكاتب مواليد النجف الاشرف /قضاءالكوفة

*عضو المكتب للتفيذيي لجمعية البيت العراقي للشعر الشعبي فرع النجف عضو جمعية الشعراء الشعبيين في النجف *مديرة منتدى نوارس للشعر الشعبي النسوي في النجف الاشرف *مذيعة نشرة اخبارية لقناة النجف الاشرف *مقدمة برنامج مراية شعر لأذاعة الفرات *مقدمة برنامج سوالف اف ام لأذاعة الغدير *عضو نقابة الصحفيين العراقيين *صاحبة اول انجاز نسوي واقامة مهرجان لدعم مرضى السرطان في النجف. المصدر : لقاء عبر الإنترنت

حامد كعيد الجبوري