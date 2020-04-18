مدير صحة النجف شاكياً “ضياع جهود لا توصف”: ما زال الزمام بأيدينا

أكد مدير صحة النجف رضوان الكندي، اليوم الجمعة، ظهور إصابات بفايروس كورونا في المحافظة “بصورة مفاجئة”، لكنه قال إن “الزمام ما زال بأيدينا” رغم “ضياع جهود لا توصف”.

وقال الكندي في بيان إنه “منذ أن حدثت أزمة وباء كورونا وظهرت أول إصابة في محافظتنا ونحن معكم أولاً بأول نعطيكم جميع المعلومات وندعوكم للالتزام بالتعليمات ونفرح معاً ونحزن معاً، وحتى الوعكة الصحية التي ألمت بنا لم تمنعنا من التواصل معكم”.

وأضاف: “اليوم نقول لكم إن ما حذرنا منه مراراً وتكراراً نراه رأي العين ونرى ظهور إصابات بصورة مفاجئة، ومع هذا ورغم ضياع جهود لا توصف بكلمات أقول لكم قول المطلع الواثق ما زال الزمام بأيدينا، فقط اسمعوا ما نقول والتزموا بما نقول وثقوا واطمئنوا أن هناك من يسهر على صحتكم وسلامتكم، فقط التزموا بتعليماتنا وتوجيهات خلية الأزمة”.

وكانت دائرة صحة النجف أعلنت، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، بعد إجراء فحص لـ171 عينة.