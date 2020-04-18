نجم الفين وخمسطعش: بمناسبة الذكرى ال150لميلاد الرفيق لينين العظيم (1870-2020)الحلقة السابعة.

الحزب—خصائصه (سماته) الرئيسية.

د.نجم الدليمي

***الحزب السياسي –هو الجزء الاكثر فعالية وتنظيما من طبقة ما او فئة ما. ويرتبط وجود الاحزاب السياسية بانقسام المجتمع الى طبقات وعدم تجانس هذه الطبقات،وبالاختلافات في مصالح الطبقات والمجموعات المكونة لها. والاحزاب السياسية من اهم الادوات التي تستخدمها الطبقة للنضال في سبيل مصالحها.

***يعود نشوء الاحزاب السياسية الى المراحل المبكرة لتطور المجتمع الطبقي، بيد ان التاريخ الفعلي للأحزاب السياسية بدا منذ عهد الثورة البرجوازية الفرنسية في اواخر القرن الثامن عشر. وفي المجتمع المعاصر، وطبقاً لتركيبه الطبقي، يمكن ان تكون الاحزاب::برجوازية، بورليتارية،،وفلاحية، وبرجوازية صغيرة.

***الحزب السياسي هو تنظيم اجتماعي طوعي،تحالف اناس يعتنقون فكرة واحدة. وفي العادة يعمل اعضاء الحزب سوية ويضعون تصرفاتهم للانضباط الحزبي. يصبو الحزب السياسي على الدوام الى بلوغ اهداف سياسية محددة،طامحا الى تحقيق النفوذ القيادي في الحياة السياسية والى تنظيم المجتمع، ويسعى الى الحصول على السلطة والاحتفاظ لتنفيذ نهجه وفق البرنامج المقر من قبل مؤتمر الحزب.

***ان الحزب السياسي جزء من البناء الفوقي للمجتمع. ولكن خلافاً للدولة التي تمتلك السلطة وادوات القسر، فان الحزب السياسي يعمل عادة بأساليب الاقناع والتبشير بافكاره وتوحيد المناصرين له. بيد ان الحزب السياسي قوة مادية ملموسة، تتمثل في التنظيم والاموال واجهزة الصحافة والإعلام. وان الحزب يستوعب ويجلب الى صفوفه الجزء الاكثر نشاطاً من الطبقة، دون ان يشمل الطبقة كلها بجميع افرادها. ولكن كلما ازدادت ضراوة الصراع بين الطبقة المعنية وغيرها من الطبقات، ازدادت حاجتها إلى تأسيس حزب سياسي واحد قوي بما فيه الكفاية، وقادر على الدفاع بنجاح عن مصالحها الجذرية. ولا يندر ان تقوم الطبقة البرجوازية الحاكمة بتأسيس حزبين متنفذين لا يختلفون عن بعضهما البعض في الاهداف السياسية ولكنهما يتباينان في اساليب بلوغها،وفقاً للوضع القائم تقدم الطبقة البرجوازية الحاكمة والمهيمنة الى مكان الصدارة هذا الحزب او ذاك بالتناوب، الولايات المتحدة الأمريكية انموذجا حيا وملموسا على ذلك اليوم.

ان الاحزاب الماركسية -اللينينية لا ترفض الدخول في تحالفات مع الاحزاب الاخرى او عقد اتفاقيات انتخابية معها، ولكنها تقوم بذلك معتمدة دوماً على اعتبارات مبدئية صارمة ::ضرورة انزال ضربة باخطر عدو لها،والذود عن المصالح الحيوية للطبقة العاملة وجميع الكادحين. ورغم الاختلافات الفكرية، فان الاحزاب الماركسية -اللينينية تتعاون مع الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية واحزاب البرجوازية الصغيرة والفلاحين والاحزاب القومية، اذا توفرت الارضية الملائمة لمثل هذا التعاون. وبعد اقامة سلطة الطبقة العاملة في البلد،فان الاحزاب الماركسية -اللينينية تواصل التعاون مع هذه الاحزاب، اذا لم تقف في صف اعداء الثورة.وتضطلع الاحزاب الماركسية -اللينينية بالدور القيادي في المجتمع.

حزب الطبقة العاملة حزب من طراز جديد.

من اجل تحويل المجتمع البرجوازي بالسبيل الثوري الى مجتمع اشتراكي من الضروري ان يكون للبروليتاريا حزب سياسي خاص بها. وهذا الحزب هو الحزب الشيوعي الماركسي -اللينيني الذي هو طليعة الطبقة العاملة اي قسمها الواعي الطليعي. اكد انجلس ((ولكي تكون البروليتاريا في اللحظة الحاسمة من القوة ولكي تستطيع احراز النصر… ان تشكل حزبا خاصاً، مستقلاً عن جميع الاحزاب الاخرى ومعارضا لها، ويدرك انه حزب طبقي)).

###ان الحزب الشيوعي بوصفه الفصيلة الطليعة من الطبقة العاملة، الفصيلة المسلحة بالنظرية الثورية، يؤدي دوره القيادي حيال الطبقة العاملة وحلفائها ويوجهها نحو هدف واحد هو دك النظام القديم وبناء النظام، المجتمع الجديد، وهذا ينطبق على وضع العراق اليوم، حيث اصبح النظام الحاكم، نظام المحاصصة المقيت، نظام عاجز، معرقل لتطور المجتمع الطبقي العراقي، نظام فاشل فلابد من انهاء هذا النظام الطفيلي والمتخلف والطائفي والفاشل بامتياز.

###ان اول حزب ثوري فعلاً للطبقة العاملة، اول حزب من الطراز الجديد، وقد انشئ في روسيا. وقد غدا الحزب اللينيني زعيم الثورة الاشتراكية وبناء المجتمع الجديد.

***خصائص (سمات)الحزب الجديد الطراز تتلخص بالاتي:::

1-يستند على المذهب الماركسي -اللينيني وتطوره تطوير خلايا. ويؤمن الوحدة العضوية بين النظرية الثورية والممارسة الثورية.

2-ان يكون قائداً سياسياً للطبقة العاملة وحلفائها، والشكل الاعلى لتنظيمها، وطليعة جميع الشغيلة وان صلته الوثيقة هي ينبوع قوته التي لا ينضب لها معين.

3-ان يبني نشاطه على اساس المركزية الديمقراطية ويؤكد بلا كلل وحدة صفوفه فكرياً وتنظيما ويعزز الانضباط الواعي ويطور نشاط اعضائه.

4- النضال بلا هوادة ضد التكاليف والفرعية،ومظاهر التحريفية والانتهازية…،

5-ان يحلل بشكل علمي وموضوعي نتائج نشاطه وسياسته بشعور كبير بالمسؤولية، ويدرس على الدوام ويقيم التجربة للحركة الشيوعية والعمالية العالمية.

6-ان يلتزم ويطبق مبادئ الاممية البروليتاريا.

مستقبل العالم.

***في شباط عام1919، لقاء الصحفي الفرنسي نادو في الكرملين مع لينين، سائل نادو لينين عمن سيكون له المستقبل؟ اجاب لينين ((مستقبل العالم؟انا لست نبياً. ولكن هناك امر يمكن قوله بيقين…….،النظام القديم محكوم عليه بالزوال. البشرية تمضي حتماً الى الاشتراكية)) هذه هي الحتمية التاريخية لتطور المجتمع الطبقي.

###ان الشيوعيون توحدهم ايديولوجية مشتركة هي الماركسية -اللينينية، ولهم عدو مشترك هو الامبريالية، وهدف مشترك هو الاشتراكية والشيوعية.، واي حزب يخرج عن هذه المبادئ، الاهداف وتحت اي مبرر كان فهو لن يعد حزباً شيوعيا، وبالنتيجة سوف ينتقل الى جبهة معاداة الشيوعية او يتحول إلى حزب اصلاحي -ليبرالي بامتياز، وهذه هي قمة الخيانة الفكرية. ولكن مصير هذه القيادة المتنفذة في الحزب الشيوعي في مزبلة التاريخ وهذا هو المكان الطبيعي للخونة غورباتشوف وفريقه العلني-الخفي المرتد انموذجا حيا وملموسا على ذلك.

8/4/2020

يتبع