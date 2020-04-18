​ العراق يجري تجربة ناجحة لزراعة البطاطا بإستخدام سماد العناصر الصغرى

اجرت الشركة العامة للصناعات التعدينية التابعة لوزارة الصناعة، الجمعة، عن اجراء تجربة عملية ناجحة لزراعة البطاطا بإستخدام إنتاجها من سماد العناصر الصغرى السائل.

وقا مدير عام الشركة رافد عبد الجليل جبار، في بيان، إن شعبة الزراعة في معاونية مصانع أبن سينا التابعة للشركة اجرت تجربة عملية لزراعة البطاطا بإستخدام سماد العناصر الصغرى السائل المنتج في أحد مصانع المعاونية .

ولفت الى ان التجربة العملية أجريت في الأراضي التابعة لمصانع أبن سينا بمساحة قدرها 5 دونم وقد تكللت بالنجاح الباهر والمشجع حيث زادت نسبة الغلة الزراعية لإنتاج البطاطا من 30 – 40 % مايثبت فاعلية سماد العناصر الصغرى الذي ينتج في مصنع الاسمدة التابع لمعاونية مصانع أبن سينا ، موضحاً بأن السماد يتكون من خلط عناصر ( الزنك والمنغنيز والمغنيسيوم و النحاس و الحديد و مركب EDTA ) ويتميز بأن له خلطة لكل فترة من فترات التسميد التي تتضمن ( فترة تحضير التربة وفترة نمو النباتات و فترة التزهير و فترة الثمار ) حيث يستخدم سماد العناصر الصغرى عالي الزنك للتربة الضعيفة فيما يستخدم سماد العناصر الصغرى عالي البوتاسيوم للثمار.

واشار الى ان مصنع الأسمدة ينتج أيضاً سماد العناصر الصغرى الصلب والسماد العضوي ( الكومبوست ).