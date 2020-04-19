المراهنة على انشقاقات نواب سنة لا تجدي نفعا،

نعيم الهاشمي الخفاجي

الصراع منذ عام ١٩٢١ وليومنا هذا هو صراع قومي ومذهبي، هذا المشهد من عدم الاستقرار والقتل قارب على نهاية ال ١٠٠ سنة من الصراعات والحروب الداخلية والتهميش والقتل، لو كان هناك تعدد في مراكز القوة بالعراق لما استطاع البعثيين وجرذهم صدام من قتل ملايين الشيعة والاكراد، المتابع لتعاقب الأنظمة السياسية بالعراق يجد تتبدل الأنظمة لكن يبقى الظلم والقتل والتهميش والاضطهاد، سقط نظام البعث بجهود وتضحيات الخيرين من الشيعة والاكراد بشكل خاص وعامة الشرفاء من عموم الشعب العراقي، امريكا أسقطت صدام الجرذ يفترض بضحايا تلك الحقبة المريرة يعون الدرس وحسب قول الإمام علي ع اغتنموا الفرص فإنها تمر مرور السحاب،يفترض بالمكون الشيعي والكوردي يعون هذه الحقيقة ويضعون آليات تضمن لهم عدم تكرار عودة الدكتاتورية والحكم الطائفي مرة ثانية، امريكا فرضت حكومات محاصصاتية وكان في امكان ساسة شيعة العراق إشراك الجهات السنية العراقية المتضررة من حكم صدام لكن الذي حدث الإخوة العباقرة من ساسة الشيعة بدل مايقربون الطرف السني المتضرر من صدام للاسف قاموا في تقريب جماعات سياسية سنية مرتبطة في صدام والبعث ويعتبرون الواجهات السياسية لعصابات القاعدة وداعش، صرفوا عشرات المليارات إلى وزرات وهيئات المصالحة الوطنية لكنها لم تجدي نفعا، بل تورط وزراء ونواب سنة بعمليات ارهابية كثيرة وبالتحريض ضد الزعامات السياسية الشيعية خلال زيارة هؤلاء المسؤولين السنة المشتركين بالحكومة العراقية للدول العربية،الشيخ خالد الملا عبر قناة العراقية قال ذهبت لمصر والتقيت في شيخ الأزهر تعجب عندما اقول له السنة بالعراق لهم تمثيل ووضعهم جيد يقول قال لي صدق بك ولا اصدق في الوزير سلمان الجميلي الذي زارني وقال لي الشيعة يقتلون السنة؟؟ حسن علوي أيضا نقل ما دار في زيارة وفد العراقية للاجتماع مع الملك عبدالله بن عبدالعزيز كيف التفت إلى طارق الهاشمي ابو صابرين وقال له طلبتم منا مليار دولار واعطيناكم المليار وكل هذا الشيعة فازوا في الاكثرية؟؟؟ الملك السعودي يعي تحالف التحالفين الشيعيان عام ٢٠١٠ يعني يشكلون الاكثرية المطلقة، كرر الملك السعودي ثلاث مراة بالقول اعطيناكم مليار دولار وكل هذا والشيعة فازوا اضطر ابو صابرين بالقول إلى الملك أن ضمن وفدنا هذا نواب شيعة؟

بعد مضي ١٧ سنة لازال غالبية كتاب أحزاب شيعة العراق يراهنون على انشقاقات سنية لتشكيل حكومة تصريف الاعمال، في أحد المواقع أحد عباقرة الاعلام هههههه يكتب قالت لي العصفورة أن انشقاق في الكتل السنية ههههه شر البلية مايضحك، لم أرى بوادر لإنهاء الإرهاب والصراع والاستقواء بالاجنبي والمحتل بالساحة العراقية لأن ساسة المكون الشيعي العراقي الذين يمثلون المكون الشيعي منفصلين عن الواقع لما يعانية المواطن الشيعية ولايعون حجم المؤآمراة التي تحاك ضدهم، العقل والمنطق يقول استحالة بناء دولة ديمقراطية مع سفلة فلول البعث والحل الأمثل لتجنب الصراعات هو أن يتم تطبيق النموذج الإماراتي أو الهندي في إقامة ثلاثة أو أربعة أقاليم لحكم العراق وكل إقليم له وضعه الخاص، وجود الأقاليم يقطع دابر الانقلابات العسكرية ويؤسس ارضية جيدة للعيش في سلام بالقليل لأبنائنا والأجيال القادمة، ورحم الله الفيلسوف الصيني سون في كتابه فن الحروب حيث قال ( القتال والإنتصار في جميع المعارك ليس هو قمة المهارة، التفوق الأعظم هو كسر مقاومة العدو دون أي قتال.

• علمك بعدوك يُعرفك كيف تدافع، علمك بنفسك يعرفك كيف تهاجم – الهجوم هو سر الدفاع).

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.