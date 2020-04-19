بجهود إستثنائية إستثمار بغداد تستحصل الموافقة بالسماح لحركة الآليات الخاصة بالمشاريع الإستثمارية في العاصمة

ضمن سعيها الدؤوب لتنشيط وإنجاح العملية الإستثمارية في العاصمة بغداد وايفاءً بإلتزاماتها أمام الشركات والمستثمرين بتوفير التسهيلات الممكنة كافة وتقديم الدعم الكامل لهم ، حصلت هيئة إستثمار بغداد على موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وحسب القرار رقم (31) لسنة 2020 في جلستها المنعقدة بتاريخ 15 / 4 / 2020 الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، لتسهيل حركة الآليات الخاصة بالمشاريع الإستثمارية خلال الوضع الراهن الذي يمر به البلاد .

حيث ناشدت الهيئة في وقت سابق وبموجب كتابها بالعدد .ن . و / 1418 في 5 / 4 / 2020 بتسهيل حركة الآليات وشاحنات الشركات الإستثمارية العاملة في العراق ليلاً والتي تنقل المواد الإنشائية ومواد البناء الضرورية للمشاريع الإستثمارية بهدف إستئناف عمل المشاريع وعدم الإضرار بمصالحهم نتيجة تأخر تنفيذها بسبب الحظر الصحي الوقائي المفروض حالياً جراء تفشي جائحة كورونا .

لذا يتوجب على المستثمرين الراغبين بنقل المواد الإنشائية من المحافظات إلى بغداد إرسال طلباتهم عبر الإيميلات المذكورة أدناه معززة بأرقام العجلات ليتسنى للهيئة التنسيق مع مركز العمليات الوطني في مكتب رئيس الوزراء بغية الإيعاز الى الجهات المختصة للسماح بدخول الشاحنات وتنقلها من المحافظات إلى العاصمة ، مع ضرورة إلتزام الشركات الإستثمارية بإتباع وسائل السلامة العالمية وإرشادات وزارة الصحة للحفاظ على العاملين من إنتشار الجائحة

مع التأكيد على حفاظ العاملين بالمشاريع على مستحقاتهم كافة من أجل سير العمل بإنسيابية عالية وتحقيق التقدم في مراحل الإنجاز وعدم تسريح العاملين في المشاريع وقطع أرزاقهم .

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