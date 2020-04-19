شهيدة فلول البعث ايفنان عدنان عادت إلى الحياة؟

نعيم الهاشمي الخفاجي

الذي عاش مع حثالات البعثيين والوهابيين والقومجية فهم لايتوانون ولايخجلون من اتباع أساليب الكذب، أول واحد سن سنة الكذب على الله ورسوله محمد ص هو الباغي معاوية بن أبي سفيان، الذي اعطى هبات وأموال لكل شخص يروي أحاديث تشابه كل حديث به منزلة ومنقبة إلى الإمام علي ع ونسبتها إلى بعض الصحابة المحسوبين عليه أو بغضا لعلي بن أبي طالب ع، بل حتى ابن خلدون رغم انه فيلسوف أجاز الكذب في موارد على العامة وقال الحديث بين العلماء محصور في امور كثيرة، بل عندهم عمل الصحابي سنة وبما أن معاوية خال المؤمنين اتباع سنة في الكذب والبهتان جائزة، شيوخهم أمثال الحويني والألباني اجازوا الزواج بنية الطلاق؟؟ وهذا اخس واحقر عمل تبغضه كل الديانات السماوية والوضعية، تم نشر صور إلى شابة من حفيدات صبحة ومنال يونس الألوسي اسمها ايفان أن ميليشيات اختطفتها قبل ست اشهر وقد عثر على جثتها مقطعة الأوصال.

بعد فشل مسرحيات الجوكر طالعتنا الرفيقة ايفنان عدنان في رسالة عبر مواقع التواصل بمقطع فيديو وهي ترتدي كمامة للوقاية من فيروس كرونا وهي بلا شك خبيرة في استعمال الواقي بكل انواعه، لتعلن الرفيقة ايفان عدنان أنها لم تكن قد قتلت وأنها كانت في بيتها وهي لازالت بخير وبصحة جيدة، هذه لو كانت في دولة أوروبية لتم إحالتها للمحاكم لتنال جزائها العادل، ليس مستغربا قيام فلول البعث في عمل افلام ومسرحيات وقد رأينا مسرحية تعرض صابرين الجنابي لقضية اغتصاب من قبل جندي رافضي وأطلت علينا تتألم وكأنها مضروبة في صاروخ سكود…..وطارق الهاشمي المشهداني نائب الريس تبناها وأطلق عليه لقب ابو صابرين وبعد انتهاء المسرحية اصدر حزب البعث الإسلامي بيان ليعلنون أن صابرين اسمها منى الجميلي ….. الخ من الخرط، تاجروا بفروج نسائهم بل مرة كنت أتابع قناة الرافدين التابعة إلى حارث الضاري اتصلوا بشخص قال لهم اعتقلوني الجيش قال له مقدم البرنامج الذي يسمى( برلمان التحرير هههه) هم اخي تعرضت للاغتصاب؟؟؟؟

قضية ايفنان عدنان ايقونة فلول البعث وحثالات الوهابية، ايفان لم تكن الأولى ولم تكن الاخيرة من مسرحيات أكاذيب فلول البعث واذنابهم من الحثالات الطائفية لذلك لا يمكن بناء دولة معهم ابدا.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.