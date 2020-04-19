عضو بالحكمة: بعض الكتل ما يزال مصراً على مبدأ المحاصصة المقيتة

أكد عضو تيار الحكمة محمد اللكاش، السبت، أن بعض الكتل ما يزال مصراً على مبدأ المحاصصة المقيتة.

وقال اللكاش في بيان إن “قبول مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة معناه قبوله بمبدأ المحاصصة (الفساد) بين الكتل وهو يعلم جيدا ما آلت اليه الامور مع محمد توفيق علاوي في عدم تمرير حكومته في مجلس النواب”.

وأضاف أنه “ما زالت الفرصة مواتية للكاظمي برفض المحاصصة وتشكيل حكومة أزمة مصغرة بـ 12وزارة وبرنامج حكومي محدد يتضمن اعادة هيبة الدولة وإجراء انتخابات مبكرة لا تتجاوز نهاية هذا العام وتداعيات وباء كورونا”.

وأوضح اللكاش، أن “بعض الكتل السياسية ما زالت مصرة على مبدأ المحاصصة المقيتة بأدق تفاصيلها والدفع بالعملية السياسية الى المجهول والمراوغة والمماطلة بعدم اجراء انتخابات مبكرة الى نهابه الدوره البرلمانيه الحاليّة ومن يزعم خلاف ذلك فهو يكذب”.