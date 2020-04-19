كورونا 00 عرّابُ الطلاق ( من الرجز المطور)(1)

في سلسلة(2):قصائد من تحت الوسادة،سلسلة جداريات شعرية، سلسلة قصائد لكنها مقالات مفكرة00

بقلم- رحيم الشاهر- عضو اتحاد ادباء ادباء(3) المهجر

من فضلِ ربي ماأقولُ وأكتبُ ** وبفضل ربي للعجائب أندَبُ( بيت الشاهر)

كورونا 00 عرّابُ الطلاقْ كورونا 00 درسَ سابقا في معهد تدمير الأسرة وتخرّجَ برتبةِ ( معولْ) ليسَ بخاملٍ ، ولا (اثولْ) ولا شاحبٍ ، ولا مُهلهلْ! (يلبدُ )خلفَ البابْ إذا أرادَ ان يفتن الشتيمةَ بالسبابْ فلا ملَّ من التحريضْ ولا التحريض منه افاقْ! ** كورونا 00 عرّابُ الطلاقْ كورونا 00 مغردُ مشاكلْ (درنفيسهُ) 00 تفكيكُ العوائلْ هو دوما يبحث ُ عن دبوسٍ وفقاعةْ وتبريرٍ وشمّاعةْ وعودِ ثقابْ 00 وفرقةِ أصحابْ وبنزينْ ، وباقةٍ (ودبكةٍ) تجمعُ العقلاءَ بالمجانينْ وقَدحةٍ وشرارةْ ولوعةٍ وخسارةْ ولعنةٍ وسُبابْ ومغارة 00 وكهفٍ وخفاشْ وظلمةٍ وأحراشْ وعُنفٍ اسريْ ويوم ٍكدَريْ وسيفٍ يهوي على الأعناقِ والأرزاقْ! ** كورونا عرابُ الطلاقْ في( 5 )دقائق من غضبنا 00 بإمكانه ان يقطع الحبل الجميل بين (قيس وليلى) لكنه أوشكَ- بإذن الله تعالى – على الاندحارْ لاترتضيه بعد اليوم مزابلُ الاسواقْ00

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(1) كتبت في تسبب كورونا بمشاكل العنف الاسري (2) السلسلة منهجيتي للوصول الى الكتابة الذهبية (3) تكرار لفظة الادباء، معيار يبحث عن العقلاء