بسم الله الرحمن الرحيم

للشيعة (تكرهون امريكا.. بدعوى.. انها جلبتهم).. (وبنفس الوقت.. تطبلون لايران التي تدعمهم)

التناقض الذي يستشري كالوباء بين الشارع الشيعي العربي بوسط وجنوب العراق.. يوجب مواجهته .. رغم ان المنطق والبرغماتية لا يفهمها كثير من المتناقضين.. لانها اصبحت عقيدة كعبادة البقر والاصنام.. وسنقدم تساؤلاتهم والاجابات عنها:

1. اول تناقض ادعاءهم.. ان (الفاسدين المتمثلين بالقوى السياسية التي حكمت منذ 2003.. جلبتهم امريكا)؟؟ ليطرح سؤال.. هل امريكا فعلا من اوصلت هؤلاء للبرلمان والحكومة؟؟ فماذا عن ملايين الاصابع البنفسجية التي تحدت صواريخ الزرقاوي بانتخابات بعد 2003 وانتخبت قائمة (169) الشمعة.. التي تضم الاحزاب الاسلامية ومليشياتها التي عارضت صدام والبعث.. فهل امريكا مثلا تعلم الغيب بان هذه الاحزاب فاسدة وعميلة لايران وتنكر جميل امريكا وتعظ يد امريكا التي مدت لشيعة العراق باسقاط صدام والبعث.. فهل امريكا قالت للشيعة انتخبوا هؤلاء؟؟ هل ضربت امريكا يد احد وقالت لهم انتخبوهم؟ ثم هؤلاء جاءوا من درابين دول معادية لامريكا ايران وسوريا اصلا.. وليس من امريكا..

(فمثلما يا شيعة اكتشفتم بانكم مخدوعين بهذه الاحزب الاسلامية ومليشياتها.. المعارضة لصدام.. بعد استلامها للحكم ).. .كذلك امريكا اكتشفت (بانهم خبثاء، عظوا يد امريكا التي مدت لهم..

ونسال (هل الصدر والسستاني) مثلا جلبتهم الدبابة الامريكية؟؟ وكلاهما لا يمر رئيس وزراء وحكومة الا عبر موافقتهما بضوء سليماني ايران.. وهل المفروض امريكا لا تسمح للمعارضة السابقة للطاغية صدام التي عارض الشيعة والاكراد صدام 35 سنة لخاطر عيونهم.. ان تمنعهم من دخول العراق؟؟ والملايين كانت بانتظارهم .. وبعد ان حكموا ادرك الشارع الشيعي حقيقتهم الفاسدة فقاطعوا انتخابات 2018 وانتفضوا بانتفاضة تشرين 2019..

2. ثاني تناقض ادعاءهم.. ان (النظام السياسي صنعته امريكا)؟؟ سؤالنا: ما هو النظام السياسي البديل الذي ينتقدون هذا النظام السياسي المتهرئ؟؟ هل قدموا نظام سياسي بديل وامريكا مثلا رفضته؟؟ هل كانوا يريدون مثلا جعل العراق (نظام كنظام ولاية الفقيه الايراني) (هل كانوا يريدون عراق دكتاتوري بقيادة ياهو الجان)؟؟ لماذا لا تقولون لنا ما هو النظام السياسي البديل الذي قدمتموه اصلا منذ 17 سنة؟

3. ونستغرب اذا انتم ضد هذه الطبقة السياسية الاسلامية ومليشياتها.. وتحملون امريكا المسؤولية لوصولهم.. فلماذا تطبلون لايران التي تدعم هذه الاحزاب ومليشياتها وكثير منهم اسستهم لايران ويعلنون الولاء لايران وحاكمها خامنئي؟

4. نسال المتناقضين.. (ميزانية الدولة العراقية (الكعكة) توزع بين الكتل السياسية واحزابها واجنداتهم ومليشياتهم) باعتراف السياسيين.. (لجميع احزابها السنية والكردية والشيعية).. بمعنى (ليس فقط الاحزاب الشيعية تاخذ ميزانية)، السؤال (لماذا السياسيين الاكراد نهضوا باقليم كوردستان وجعلوها منار للباحثين للاستقرار والاستثمار والاعمار).. في حين (سياسيي شيعة ماما طهران) لم يجعلون مدن وسط وجنوب مثل (اربيل على الاقل)..

5. السنة حكموا باسم البعث..فلعن البعث.. لكن من حكم بعد 2003 حكم باسم التشيع والشيعة.. ..فلعن التشيع والشيعة..حتى انتشر الالحاد .. وهذه الاحزاب الاسلامية ساهمتم بذبح المذهب الشيعي من الوريد للوريد..وأضعفوا ثقة الشيعي بنفسه يا شيعة ماما طهران..

6. اعطني دليل بان دول الخليج استلمت امر من امريكا لدعم صدام؟؟ ثالثا.. الخميني كان يصر على استمرار الحرب (شرب السم الزعاف اهون من انهاء الحرب).. فهل تريدون دول الخليج تترك العراق لقمة سائغة بيد ايران.. مالكم كيف تحكمون!..

7. المضحك ان تقولون ان (دول العالم الثالث تكره امريكا)؟؟ عجيب.. فلماذا نجد الدول الافريقية والاسيوية والشرق اوسطية (تزحف زحوف بالملايين للجوء لاوربا وامريكا) وليس لايران ولا لسوريا ولا لكوريا الشمالية ولا لروسيا.. للعلم فقط؟؟ وملايين الافارقة عملوا ويعملون بالسعودية والخليج وليس في ايران.. فايران بالمحصلة دولة مكروه عالميا.. واقليميا.

8. العجيب تقولون (دول الخليج محمية امريكية).. فوالله وفق ذلك نطالب بان يكون العراق محمية امريكية حتى يكون مثل دول الخليج وكوريا الجنوبية واليابان.. بالامان والنهوض والعمران والاستقرار والرفاهية.. بدل ان نستمر مستعمرة ايرانية تحت حكم خامنئي سيء الصيت فساد وسوء خدمات ووضع امني مزري وكوارث وفقر وملايين العاطلين عن العمل..

9. تقولون اين امريكا عندما داعش اسقطت الموصل؟؟ نسالكم (الم تطالبون بخروج القوات الامريكية 2011).. والم يتبختر المالكي رجل ايران بالعراق بان لديه مليون جندي وشرطي .. واربع فرق عسكرية بالموصل.. باسلحتها الثقيلة؟؟ وبعد ذلك تقولون اين امريكا؟؟ الا تستحون الا تخجلون.. يا شيعة ماما طهران.. (فداعش دخلوا بمجرد رشاشات واحاديات) وتبخرتم.. وسقط ثلث العراق.. وبعد ذلك تلقون فشلكم على امريكا.. يا شيعة ماما طهران الفسدة..

10. نسال (من يحاولون جعل الاكراد والسنة علاكة لفشل الشيعة بالحكم).. نقول نمشي معكم ونقول الاكراد يسرقون؟؟ سؤال سياسيي شيعة الكراسي 1600 مليار دولار.. دخل ميزانية بغداد خارج الاقليم.. لماذا لم يجعلون البصرة والديوانية مثل السليمانية ودهوك مثلا ؟ ثم اليس سياسيي شيعة الكراسي هربوا النفط العراقي .. واليس يهربون المخدرات الايرانية للعراق.. اليس يسرقون عقود هائلة.. اليس يسرقون واردات المنافذ الحدودية.. ولم يبقون شيء لم يسرقونه ويهيمنون عليه.. (فلماذا كلما ازاد نفوذهم بدعم ايراني) زاد الوضع فقراء وضياع واضطرابات بارض الرافدين.

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

ـ(20) نقطة قضية (شيعة العراق).. (تاسيس كيان للوسط والجنوب) (واسترجاع الاراضي والتطبيع)

بقلم: سجاد تقي كاظم – 15-01-2017 بسم الله الرحمن الرحيم قضية شيعة منطقة العراق بعشرون نقطة، تعكس المطاليب الشرعية للشارع الشيعي العراقي نابعة من حقائق تراكمية لما عاناه شيعة العراق عبر مئات السنين ولحد الان، وتلبي بنقاطها …

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سجاد تقي كاظم