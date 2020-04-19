مصدر: كتلة شيعية ترشح اسماء بالخفاء وتطالب الكاظمي بابعاد المحاصصة

افاد مصدر في اللجنة السباعية المكونة من التحالف “الشيعي”، السبت، بأن كتلة شيعية ترشح اسماء بالخفاء وتطالب رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي بابعاد المحاصصة.

وقال المصدر إن “هنالك كتلة شيعية قليلة الحجم ترشح للكاظمي اسماء لشغل وزارة النفط وغيرها بحجة الاستقلالية ويطالبون الكاظمي والكتل السياسية ان تكون الكابينة مستقلة بعيدا عن المحاصصة”.

وأضاف “لدينا معلومات سنكشف عنها قبل عرضها على مجلس النواب”.

‏وكان رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي أكد، اليوم السبت، أنه يريد فريقاً حكومياً كفوءاً ونزيهاً يواجه الازمات ويسير بالبلاد نحو النجاح.