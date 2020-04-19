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ولچ خيّه

ولچ خيّه

ألجرح ما طاب

ذاك ألبيچ وألبيه

الوطن مبيوگ يا بهيه

بذاك ألصوب

باعوه ألحراميه

جرح جرح مذهب

بيه لمّة مراجع

أكلت ألمصران وأللّيه

…………….

ولچ خيّه

بجوع ألبيچ وألبيه

نشد ألحيل يا بهيه

ألگديه ما جابت وطن

ولا هم بالمزابل عيد

يطي الجاع عيديه

يوجعني ألهضم خيّه

بچه لچموه ألهتليه

……………….

تعاي انكوم

مو باچر نريد أليوم

نمشي الساحة التحرير

نلگي ألسومري خيه

يرسم بدمه وطن

وهناك نلگي ألسومريه

علگت چرغدهه بيرغ

خيه ما ظل خوف

بعيون ألعراقيه

……………

هناك عمتنه بسعفهه

تهلهل بنص ألثنيه

بعد بالدنيه ولچ

ريحة وطن

چان ديره الكل اهلنه

گومي خيه

بجوعنه انشد حيلنه

ناخذ ويانه ألزغار

بساحة ألتحرير

نزرعهم وطن

يخضرون بيه شوغة وحلم

نتنفسه افيش وعطش

نتبخر بشوفة حلاته

اشگد حلو خيه ألوطن

فدوه ألحلاته

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حسن المذكور

15 / 04 / 2020

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