يااصلاح

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عباس طريم

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يا اصلاح

مو حته عطارد من جذبكم طاح

كافي امن النفخ والتفخ ياالمسؤل

كلامك ماصخ , وخالي من الاملاح

اوصفكم وصف شاعر عرفكم زين

شاعر يعرف الانصاف , مو قداح

سوده اوجوهكم , لا شاعر اللي ايفيد

ويبيض الوجوه , ولا الف مداح

ولك يااصلاح

مثل ارضه وبدت تاكل عراق الخير

الفساد انتشر في كل البلاد اوفاح

عله شعب العراق وما جراله اليوم

مو حته الحمام الفوك , بالجو ناح

يااصلاح

الحزن خيم علينه ونمنه وسط الضيم

بعد ما غادرتنه وراحت الافراح

يالمنكم عرفنه شيعني التخريب

وطنه المايطيح , امن المصايب طاح

يوميه وطلع واحد على التلفاز

واتوجه لهلنه ابهالكلام وصاح

للاصلاح .. نعم للاصلاح

ياالفساد , يالماندري اجيتو امنين

يالدستو الورد والزهر والقداح

يااصلاح

اظن مات الضمير اوغادر الاحساس

واظن المستحه امن الكصه كلهه انزاح

يااصلاح

وهاي الناس كلهه اتعيش عالمصباح

وسبب ماي العفن , كل ساعه واحد طاح

نهبتو افلوسنه وصار الوطن مطلوب

وسببتو الحروب , الخذت منه ارواح

واموال العراق التكفي هذه الكون

حطهن بالسفينه وغادر الملاح

ولك يااصلاح

نواياكم انكشفت والعراقي اليوم

موضف كاسب واستاذ والفلاح

يلعن يوم السود يوم اجيتو البيه

وخليتو الجريذي ايصير عده اجناح

الشعب عاش الفقر والخوف والامراض

وشباب اتخدر اوسط الشوارع داح

خزينه اتوشلت , كل فلس ما موجود

تصفك ظلت ابجفين , راح ابراح

ياصلاح .. ياصلاح

مرضكم بالنفوس الهمهه بالاطماع

الطب احتار بيهه , وعجز كل جراح

جا وين الشرف والغيره والناموس

الناس ابجالكم صارت شبه اشباح

عوايلكم ابلندن والمجر والصين

لان بس الكم الاموال والارباح

يااصلاح

انكشف زيف الجذب , والصبغ والمكياج

من اوجوهكم سال وتبده اوطاح

لا شارع اتعمر لا جسر لا دور

لا مستشفه , جيش ابلا عتد واسلاح

يااصلاح

باالعماله محسن يشتغل كل يوم

ومحمد شرد من هالديار وراح

لديار الكفر وهناك شاف الخير

وبصيص الامل بالغربه بان ولاح

تعامل شاف خالي من الكلاوات

والعيشه الكريمه اتلوح بالاقداح

وشاف العدل ساري , والصدك موجود

ومو بس بالحجي , بعيونه شاف اصلاح

عباس طريم

عباس طريم