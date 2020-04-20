Posted on by

الحضارة لن تهزم ولن تباد

الحضارة في كل التاريخ هي نتاج العقول الحرة في كل مراحل تاريخ الحياة لا يخلقها الا أصحاب النزعة الإنسانية الا المحبين للحياة والإنسان اي الا الذين هدفهم بناء الحياة الحرة وخلق الإنسان الحر الا الذين هدفهم غايتهم إقامة العدل وإزالة الظلم في الأرض وهكذا نرى الحياة صراعا بين الحضارة وأهلها وبين الوحشية وأهلها وهكذا بدأ بناء الحياة الحرة وخلق الإنسان الحر اي البدء في بناء الحضارة والقضاء على الوحشية بشكل تدريجي فكان أول إبداعات العقل هو الدين بحكم عقله البسيط وهكذا بدأت إبداعات عقل الإنسان تدريجيا حتى وصل الى الحالية

منذ بدأ عقل الإنسان يعي ويدرك الأمور وما حوله من شرور وما يواجه من متاعب ومصاعب في الطبيعة بدأ في مواجهة تلك الشرور والمتاعب والمصاعب حسب مستوى وعيه ومستوى نضوج عقله في كل مجالاته في حماية نفسه من

الحيوانات المختلفة من شرور الطبيعة وكيفية بناء مأوى يحميه وهكذا حتى وصل الإنسان الى ما هو عليه الآن وهذه الحالة مستمرة في التطور والرقي ولم ولن تتوقف في يوم من الأيام فما خلقه الإنسان الآن قد لم يتخيله الإنسان قبل ألف عام وما يخلقه الإنسان بعد الف عام لا يمكن ان يتخيله الإنسان الآن

ومن هذا يمكننا القول ان الحضارة لا تهزم أبدا لكنها تتطور وترتقي تتحول من حال أدنى الى حال أكثر أعلى لأنها لا تمثل شعب ولا عرق ولا لون بل تمثل كل إنسان حر يملك عقل حر وصاحب نزعة ومثل هؤلاء موجودون في كل الشعوب وكل الأعراق وكل الألوان

لا تنشأ أي نوع من الحضارة في مجتمع يسوده الرأي الواحد والحاكم الواحد واّذا نشأ اي شي في ظل الرأي الواحد والحاكم الواحد مهما كان فأنه لا يمت للحضارة بأي صلة بل انه يعزز الوحشية ويزيد في قسوة العبودية ويساهم في

تدمير الحياة وذبح وقهر الإنسان وهذا ما حدث في زمن صدام وهتلر وستالين وال سعود وترامب

فالحضارة لا تولد ولا تنموا الا في ظل التعددية الفكرية الا في حرية العقل الا في الحرية

خرج علينا أحد عبيد أل سعود مهددا ومتوحدا الشعوب الحرة التي رفضت وحشية الرئيس الأمريكي ترامب وبقره الحلوب ال سعود وقال ان هذه الشعوب تجد في وحشية وظلام ترامب وبقره ال سعود التي سماها بالحضارة الغربية عدوا لهم ويتمنون هزيمتها والقضاء عليها لذلك وجدوا في فيروس كورونا الوسيلة للقضاء علة وحشية ترامب الوحشية الغربية الأمريكية الغريب أطلق عليها عبارة الحضارة الغربية

لا شك ان وباء كورونا كشف حقيقة ترامب وحقيقة الغرب الرأسمالي وخاصة الحكومة الأمريكية حيث أثبت ما تسمى بالحضارة الأمريكية أنها أكثر انواع الوحشية وحشية حيث جعلت من الأنسان مجرد وسيلة لخدمة المال وجمع المال حتى أن ترامب قرر التضحية بكل كبار السن من أجل

ان يبقى الدولار القوة الكبرى وما حل بالشعب الأمريكي نتيجة لنشر وباء كورونا اثبت ان التقدم العلمي والتكنولوجي الامريكي مجرد أكاذيب وافتراءات لا وجود لها على الواقع

مما دفع أحد عبيد بقر ترامب الى مطالبة الشعوب الحرة بالاستسلام والخضوع للوحشية الأمريكية ترامب التي يسميها الحضارة الغربية ومحذرا من تحديها للحضارة الامريكية فمصيرها لا شك الهزيمة والتلاشي ولا يمكنها البقاء الا اذا جعلت من نفسها بقر حلوب كما هو حال ال سعود لأن ترامب يملك عقل ويتحرك وفق العقل أما انتم ايها الشعوب الحرة لا تملكون عقل وهذا هو سبب انتصار ترامب وهزيمتكم

ثم يهدد الشعوب الحرة بقوة ترامب ويقول كورونا ستنتهي بفضل عقل ترامب ومجموعته نقول لهذا العبد المتخلف الحضارة تنهي الحروب وتقبرها وتخلق مجتمع إنساني خالي من الحروب والمتحضر خادم للأنسان الأقل تحضرا لا سيدا

عليه ويجعل من العلم في خدمة بناء الحياة وسعادة الإنسان

فالشعوب الحرة لا تريد الانتصار على الشعب الامريكي وانما تريد القضاء على وحشية وظلم ساسة أمريكا فالحضارة لا تموت ولا تباد الوحشية هي التي تستهدف القضاء على انسانية الشعوب وفرض سيادتها عليها

وهذا ما تفعله الوحشية وحشية ترامب التي يسميها الحضارة الأمريكية فأنها تفرض العبودية على الشعوب فأذا استسلمت وخضعت جعلتها بقرا لها تدر لها الدولارات وكلاب حراسة تدافع عنها كما هو حال العوائل المحتلة للخليج والجزيرة ال سعود ال نهيان ال خليفة واذا رفضت ذلك تعلن الحرب عليها كما هو حال ايران والعراق ودول أخرى

مهدي المولى

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close