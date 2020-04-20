العراق بالمرتبة الثانية في استيراد الخضروات والفواكه التركية المصنعة

احتل العراق المرتبة الثانية في استيراد الخضروات والفواكه التركية المصنعة خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأوضحت رابطة اتحاد المصدرين التركية ان قطاع الخضروات والفواكه المصنعة شهد زيادة في الصادرات بنسبة 12 في المئة، خلال الربع الأول، وبلغت 421 مليون و212 ألف دولار.

وأضافت ان “ألمانيا جاءت في صدارة الدول المستوردة للخضروات والفواكه المصنعة من تركيا، خلال الربع الأول، بـ69 مليون و173 ألف دولار”

وأشارت الى أن “العراق جاء بالمرتبة الثانية في قائمة المستوردين، بـ 49 مليون و791 ألف دولار، والولايات المتحدة ثالثة بـ 48 مليون و261 ألف دولار”.

وتشمل قائمة المنتجات المصنعة العديد من الأصناف كالخضروات المجمدة والمخللات والعصائر والمربيات وغيرها.