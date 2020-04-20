المفوضية: إجراء الانتخابات يتطلب تحديد الدوائر الانتخابية والميزانية

اكدت مفوضية الانتخابات، امس الاحد، انها تعمل وبكل جهد استعدادًا لإجراء الانتخابات المبكرة، فيما اشارت الى ان الانتخابات تتطلب تشريع الملاحق الفنية وتخصيص ميزانية. وقالت المفوضية في بيان تلقت (المدى)،

نسخة منه انها “تعمل وبكل جهد استعدادًا لإجراء اِنتخابات مجلس النواب العراقي المبكرة وفق المعايير الدولية مستدلًا بما يمتلكه من قدرات إدارية وفنية وعملياتية وبمساعدة الأمم المتحدة”، مشيرة الى انها “بانتظار تشريع قانون الانتخابات والجداول الملحقة به والتي تحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد لكل دائرة فضلاً عن تخصيص الموازنة الانتخابية”. واكدت ان “إجراء الانتخابات يمر بعدة مراحل وفق الجدول العملياتي بدءًا من مرحلة تسجيل الناخبين وتحديث وتهيئة سجل الناخبين وطباعة وتوزيع بطاقة الناخب الإلكترونية للمسجلين بايومتريًا وتهيئة قوائم الأحزاب والتنظيمات السياسية مع فتح باب تسجيل المرشحين للانتخابات، وتجهيز عدة التحقق الإلكترونية وجهاز الفرز والعد الإلكتروني وبرامجيات إعلان النتائج، فضلًا عن اعداد المطبوعات المتضمنة ورقة الاقتراع واستمارات التسوية والنتائج وسجل الناخبين وتجهيز المواد المستخدمة على مستوى مركز تسجيل ومركز اقتراع والتهيئة لإبرام العقود والتعاقد لما تحتاجه الانتخابات وهذا يتطلب جهداً ووقتاً يبدأ من تاريخ تشريع قانون الانتخابات وملاحقه وتخصيص الميزانية المالية الانتخابية”.