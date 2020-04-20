الهجرة تتعهد بإغلاق ملف نازحي نينوى خلال 2020

أعلن وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، امس الاحد، ان وزارته ستغلق ملف نازحي نينوى خلال العام الجاري.

وقال موسى خلال مؤتمر صحفي جمعه مع محافظ نينوى نجم الجبوري في مبنى محافظة نينوى، إن “الوزارة لديها خطة كاملة وشاملة لهذا العام ٢٠٢٠ إضافة إلى استمرارها وبتنسيق عالٍ مع كافة الجهات المعنية لاعادة كافة النازحين الراغبين بالعودة الى مناطقهم الاصلية خلال العام الجاري”. وتابع، “بحثنا عدة ملفات مع محافظ نينوى، بضمنها ملف النازحين الساكنين في المخيمات وكيفية وقايتهم من خطر فايروس كورونا(coved _19) والإجراءات المتبعة في توزيع المساعدات الاغاثية منها الغذائية والصحية، فضلا عن ملف العائدين وآلية غلق مخيمات النزوح في المحافظة”. ووعد موسى خلال زيارته مستشفى الحجر الصحي في نينوى بـ”تجهيزها بالأفرشة والاغطية”، مثمنا “جهود المحافظة والكادر الصحي في انشاء المستشفى”. الى ذلك، فتح مجلس القضاء الاعلى، امس الاحد، ملف المعتقلين في محافظة نينوي مع برلمانيين عن المحافظة. وقال المجلس في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه، إن رئيسه “القاضي فائق زيدان استقبل أعضاء مجلس النواب عن محافظة نينوى محمد اقبال، وعبد الرحيم الشمري وناقش معهم الجهود الاستثنائية لعمل المحاكم في عموم العراق، وفي محافظة نينوى على وجه الخصوص بغية التقليل من مخاطر انتشار فيروس كورونا والتعجيل في إطلاق سراح الموقوفين ممن لا توجد بحقهم أدلة كافية”.

كما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن “القضاء يقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين ويطبق القانون بحياد تام ولا يسمح باستغلال القضاء لتحقيق أغراض غير مشروعة ولحسابات سياسية، لكن هذا لا يعني عدم محاسبة من يخالف القانون لدفع الكلام عن التأثير السياسي على القضاء”. ولفت رئيس مجلس القضاء الى “ضرورة عدم تصديق كل ما ينقله البعض بخصوص العلاقة بالقضاء واستغلال ذلك لتحقيق الأغراض السياسية وبنفس الوقت عدم تبني رواية من يخالف القانون بحجة أنه مستهدف لسبب سياسي للتخلص من محاسبة القضاء له لأن القضاء لا يمكن أن يتخذ إجراءً قضائيًا معينًا إلا وفق الأدلة التي نص عليها القانون”.