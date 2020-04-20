تكلف الموازنة 18 مليار دولار.. نائب: 250 الف شخص يستلمون اكثر من راتب

كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، عن وجود اكثر من 250 الف شخص يستلمون اكثر من راتب تكلف الموازنة سنويا اكثر من 18 مليار دولار ، داعيا مجلس النواب لاصدار قرار بتخيير تلك الشريحة براتب واحد والغاء البقية.

وقال كوجر ان “الازمة الاقتصادية فحادة واثرت بشكل كبير على العالم عموما والعراق خصوصا، ما تسبب بعجز كبير في الموازنة والبحث عن حلول لمعالجة ذلك العجز وتقليل الهدر بالمال العام”.

واضاف كوجر،ان “هنالك اكثر من 250 الف شخص بحسب تحديد صندوق النقد الدولي، يستلمون اكثر من راتبين او ثلاثة وبعضها تصل الى خمسة او تسعة”، مشيرا الى ان “رواتبهم التي يستلموها تصل خلال عام واحد تتجاوز 18 مليار دولار”.

وشدد على ان “هذا الملف بحاجة الى قرار من مجلس النواب للشخص الذي لديه اكثر من راتب، بان يختار راتب واحد مما لديه ما يسهم بحل جزء مهم من العجز بشكل تلقائي”.

ويواجه العراق ازمة اقتصادية ومالية نتيجة تدني أسعار النفط التي وصلت الى اقل من 30 دولار وخاصة ان العراق يعتمد بشكل أساسي على إيرادات بيع النفط في موازنته العامة حيث تشكل اكثر من 95% من هذه العائدات.