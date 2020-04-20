خبراء يؤكدون على ضرورة اهتمام الدول بالامن الصحي

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية في العاصمة المصرية القاهرة وباشراف الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة ندوة تفاعلية (عن بعد ) حول النظم الصحية وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19) )

استهلت الندوة بكلمة للدكتور ناصر الهتلان القحطاني- مدير عام المنظمة الذي اكد فيها على أهمية وضع الصحة العامة والأمن الصحي في أولويات استراتيجيات الدول، ومدى تناسب الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدول في مواجهة أزمة فيروس كورونا،

واشار مدير عام المنظمة لضرورة العمل على تعزيز القدرات الوطنية في تأهيل الكوادر الطبية المتخصصة لمواجهة الكوارث والأوبئة والجوائح، أهمية توطين الصناعة الدوائية واللقاحات والأمصال في مواجهة الأمراض المستجدة والمنبعثة، وإلقاء الضوء على أهم الآليات المناسبة للتعامل مع الأزمة في الوقت الراهن.

كما تحدث في الندوة الأستاذ الدكتور/ محمد عوض تاج الدين – وزير الصحة الأسبق – مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية – جمهورية مصر العربية، والأستاذة الدكتورة/ مها الرباط – وزير الصحة الأسبق – المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية – جمهورية مصر العربية،

وشارك فى الندوة عن بعد( on line ) الأستاذ الدكتور/ حمد المانع – وزير الصحة الأسبق – المملكة العربية السعودية، والأستاذ الدكتور/ علي حياصات – وزير الصحة الأسبق – المملكة الأردنية الهاشمية، والأستاذ الدكتور/ توفيق بن أحمد خوجة – أستاذ واستشاري طب الأسرة والمجتمع – أستاذ الصحة العامة والجودة – أمين عام اتحاد المستشفيات العربية – المملكة العربية السعودية.

وفي ختام الندوة تمت الإجابة على التساؤلات والاستفسارات التي قدمها المشاركين فى الندوة عن بعد ومن المقرر ان يصدر عن الندوة قريبا تقريرًا يتضمن أهم التوصيات التى انتهت إليها.