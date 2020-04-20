رئيس لجنة الصحة يدعو وزير الصحة الى التراجع عن تصريحاته حول الملاكات الطبية

أشاد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبورين الاحد، بجهود الملاكات الطبية من أطباء وصيادلة وكافة العاملين في القطاع الصحي في مواجهة وباء كورونا، داعياً وزير الصحة الى التراجع عن تصريحاته التي أطلقها بحق هذه الشريحة.

وقال الجبوري في بيان انه “في الوقت الذي نجدد فيه شكرنا العميق لكوادرنا الطبية الغيورة من أطباء وصيادلة وكافة العاملين في القطاع الصحي إزاء ما بذلوه من جهود جبارة في مواجهة وباء كورونا وما يحققوه من نجاح متواصل في التصدي للجائحة، نبدي استغرابنا من التصريحات الصادرة عن وزير الصحة والتي لاتتناسب مع الدور المهم الذي تقوم به ملاكاتنا الطبية ولاسيما كوادر خط التصدي الأول للوباء في المستشفيات والمراكز الصحية”.

ودعا الجبوري “الوزير الى الالتفات لمكافحة الفساد الاداري في وزارته من اجل تقديم افضل الخدمات لشعبنا العزيز، مع عدم السماح بتسييس هذه الوزارة المهمة لصالح أية جهة سياسية، وذلك بدلاً من الانشغال بالتقليل من شأن جهود الكوادر الطبية”، مطالبا اياه بـ”التراجع عن تصريحاته المسيئة إليهم، وتقديم اعتذار رسمي لهم”.

ودعا الجبوري الملاكات الطبية الى “عدم اللجوء الى الإضراب عن العمل في هذا الظرف الطارئ”، لافتا الى “اننا اليوم في أزمة والمواطن لاذنب له في ما يصدر من تصريحات من أية جهة”.

وتابع “بفضل من الله وبجهود الملاكات الطبية بات العراق في طليعة الدول التي نجحت في التصدي للوباء”.

ودعت نقابة الاطباء، في 13 نيسان الحالي، وزير الصحة جعفر علاوي بالاعتذار الفوري لجميع اطباء العراق عن “الإساءات والتهم” التي كررها على منابر الاعلام، مهددة بموقف آخر في حال تكررت هذه الإساءات.