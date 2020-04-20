رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل نواب محافظة نينوى

بغداد/ اعلام القضاء

بتاريخ 19 نيسان 2020 استقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان السادة أعضاء مجلس النواب عن محافظة نينوى كل من ” الدكتور محمد اقبال والسيد عبد الرحيم الشمري”.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “القاضي فائق زيدان ناقش معهم الجهود الاستثنائية لعمل المحاكم في عموم العراق، وفي محافظة نينوى على وجه الخصوص بغية التقليل من مخاطر انتشار فيروس كورونا والتعجيل في إطلاق سراح الموقوفين ممن لاتوجد بحقهم أدلة كافية”.

كما أكد السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى على هامش اللقاء أن القضاء يقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين ويطبق القانون بحياد تام ولايسمح بإستغلال القضاء لتحقيق أغراض غير مشروعة ولحسابات سياسية، لكن هذا لايعني عدم محاسبة من يخالف القانون لدفع الكلام عن التأثير السياسي على القضاء”.

ونبه السيد رئيس مجلس القضاء “الى ضرورة عدم تصديق كل ما ينقله البعض بخصوص العلاقة بالقضاء واستغلال ذلك لتحقيق الأغراض السياسية وبنفس الوقت عدم تبني رواية من يخالف القانون بحجة أنه مستهدف لسبب سياسي للتخلص من محاسبة القضاء له لأن القضاء لايمكن أن يتخذ إجراء قضائي معين إلا وفق الأدلة التي نص عليها القانون”.