شيوخ ُدينٍ ويبغون الرّدى ؟ أسفا

عبد الله ضراب من الجزائر
الى عائض القرني صاحب القصيدة الهجائية … الهمزة اللّمزة
تبًّا لعلمٍ إذا لم يكسُهُ الأدبُ … تبًّا لمالٍ له الإجرامُ يُرتكبُ
تبًّا لشيخٍ يريد الجاه مرتديا … ثوب المهانةِ بالآهات يَكتسبُ
عَبدُ الملوك وحِلسٌ في مجالسهم ْ…دَومًا يبرِّرُ بالإفتاء ما طَلَبُوا
انظر فتلك دماءُ الخلقِ جارية ٌ … والأرض تملؤها الآلام ُوالنِّكبُ
والشيخ يُلهبُ أحقادا مُدمِّرة ً… في كلِّ نادٍ لبثِّ الحقدِ يَختَطِبُ
شيخٌ ويلحسُ أقذاراً مُدنِّسة ً… عن عضو كلِّ أميرٍ بات يَغتصبُ
شيخٌ أتاهُ إله ُالكونِ معرفة ً… كيما يُبيِّن ُبالآيات ما يَجبُ
لكنَّه تبعَ الأهواء في ضَعَةٍ … قد غرَّهُ جاهُه المقلوبُ والذَّهبُ
يُدمي الجراحَ بأبيات مُفخَّخَةٍ … كأنّه ضَبُعٌ أودى به كَلبُ
أشياخُ دينٍ ويبغون الرَّدى ؟ أسفا … على الضّحايا ومن فَرُّوا ومن جُلِبُوا
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آهٍ على وطنِ الإسلام دمَّرهُ … أشياخُ غدرٍ بما قالوا وما كتبُوا
آهٍ على يَمَنِ الإيمان قد سكنتْ … فيه المآتمُ والآلامُ والكُرَبُ
آهٍ على الشّام من غلٍّ يُمزِّقهُ … فالحرب تشتدُّ قد ضجَّتْ بها حَلَبُ
ليبيا استبدَّ بها الإرهابُ فانفرطتْ … أضحتْ بوسوسة الأشياخ تضطربُ
كانت تعيشُ حياة العزِّ آمنة ً… واليومَ دمَّرها الإجرامُ والشَّغبُ
فالدّين مُنكدرٌ والسّلم مُحتَضرٌ … والعرضُ مُخْتَرَمٌ والمالُ يُنتهبُ
الفَتكُ يحصدُ أبناء الهدى هَدَرًا … لم يبقَ أمنٌ ولا دينٌ ولا عربُ
ولا إخاءٌ ولا مالٌ ولا شرَفٌ … ولا خِلالٌ ولا عِزٌّ ولا حَسبُ
والشيخُ يفخرُ بالأجداد في بَلهٍ … يُعزُّ جيلا ًعَلَتْ في عصره النُّصُبُ
وينشرُ الغِلَّ في جيلِ الهدى طمعا … يا باعة الدِّينِ فاضَ الكيلُ فارتقبُوا
أشياخ ُدينٍ ويبغون الرَّدى ؟ اسفا … على الضَّحايا ومن فرُّوا ومن جُلِبُوا
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يا أيها الشَّيخ يا ذيلَ الملوك أفقْ … زعمُ البراءة من هذا الرَّدى عَجَبُ
الهمزُ واللُّمزُ آفاتٌ لَكُمْ ..طفَحَتْ … الخلقُ يشهدُ والأشعارُ والكُتُبُ
مَحْقُ الطفولة في صنعاء غايتكمْ … وفي ذنوبك يوم الدّين يُحتسبُ
العلمُ بالدّين إصلاح يوحِّدنا … هل أنت شيخٌ الى الإيمان يَنتسِبُ ؟؟؟
ارجعْ الى الحقِّ يا ذيلَ الملوك فقدْ … صَدّتْ فؤادَك عن أنواره الحُجُبُ