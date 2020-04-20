ضمن خطتها لنقل العراقيين الخطوط الجوية العراقية تسيير الرحلة التاسعة من القاهرة لبغداد ضمن خطتها لنقل العراقيين

الخطوط الجوية العراقية تسيير الرحلة التاسعة من القاهرة لبغداد

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

تنطلق ظهر اليوم الاحد التاسع عشر من ابريل 2020 م من مطار القاهرة الدولي الرحلة الجوية الاستثنائية التاسعة لشركة الخطوط الجوية العراقية صوب العاصمة العراقية بغداد في اطار الجسر الجوي بين البلدين الشقيقين مصر والعراق لنقل المواطنيين العراقيين العالقين في المحافظات المصرية .

وتاتي هذه الرحلة استكمالا للرحلات الجوية الاستثنائية الثمانية التي نفذتها شركة الخطوط الجوية العراقية والتي نقلت خلالها ( 1641 ) مواطنا عراقيا تنفيذا لموافقة لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020، التي اعلنت بوقت سابق عن عزمها وبالتنسيق مع خلية الأزمة المشكّلة، في وزارة الخارجية العراقية وباقي الوزارت ومكتب شركة الخطوط الجوية العراقية في القاهرة،

ومن المؤمل ان تواصل شركة الخطوط الجوية العراقية تسيير اسطولها الجوية ( الناقل الوطني ) لتنفيذ الرحلات الجوية الاستثنائية في الايام المقبلة وقبيل شهر رمضان المبارك الذي يوافق يوم الجمعة المقبل الرابع والعشرين من ابريل 2020 م الجاري وبعدها لنقل العراقيين العالقين في مصر من المشمولين بالضوابط الخاصة وهي ( العراقيون المغادرين خلال الثلاث اشهر الماضية والكروبات السياحية ولم يتمكنوا من العودة لتوقف المجال الجوي وفق قرارات لجنة الامر الديواني (55) لسنة 2020 م بسبب تداعيات ازمة كورونا ) ,