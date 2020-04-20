عرض فيلم الانيميشن «الفيل الملك» في بلدان بيلاروسيا وكازاخستان واذربيجان



منصور جهانی ـ يُعرض فيلم الرسوم المتحركة الطويل «الفيل الملك»، من إخراج «هادي محمديان» وإنتاج مجموعة «هنربویا»، في 400 دار سينما في بيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وأذربيجان.

«الفيل الملك» فيلم انيميشن أنتج عبر شرکة هنربویا و شركة ميم للإنتاج الثقافي في عام 2017 ونفّذت عمليات الاجرا في استديو هنربويا بتكلفة 2 مليون دولار وهو فكرة عباس شرارة و منتج «حامد جعفري» وإخراج «هادي محمديان»، وسيُعرض في الدول المذكورة انفاً بعد أن تمّت دبلجته الى اللغة الروسية.

رحب خبراء السينما الروس باستقبال الجمهور لفيلم «الفيل الملك» في الأيام الأولى من صدوره في هذا البلد، ويعتقدون أن هذا الاستقبال يمكن أن يكون أرضية لعرض الأفلام الإيرانية في روسيا.

تدور أحداث الفيلم في إحدى جزر ارتريا، يسعى أسفل رئيس صائدي الحيوانات المتوحشين لدخول أرض العاج «موطن الفيلة» واصطياد الحيونات الضخمة لبيعها لأبرهة ملك اليمن. كانت الفيلة تحتفل بولادة شادفيل ابن الملك والذي شكلت ولادته خيبة امل لها، اذ كانت تنظر لبدانته على انها مصدر لمشاكل كثيرة، لكنّ حادثة الهجوم على الجزيرة ستجعله أقرب لقلوب الجميع وستجعل من مغامراته المضحكة في وجه الصيادين حديث الجميع. تدور هذه الرسوم المتحركة أساسًا عن أصحاب الفيل وهجوم أبرهة على الكعبة، مما يؤدي في النهاية إلى ولادة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).