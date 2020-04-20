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عضو بالامن النيابية: الصراعات العشائرية في ذي قار ناقوس خطر وعلى الدولة التحرك

اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كاطع الركابي الصراعات العشائرية في محافظة ذي قار بأنها ناقوس خطر، فيما دعا الدولة إلى التحرك فوراً.

وقال الركابي في بيان إن “ما يحصل من نزاعات مسلحة بين عشائر محافظتي ذي قار والمثنى تستدعي من وزارتي الدفاع والداخلية التدخل وعدم التهاون مع مثيري الخلافات والصراعات، إضافة إلى تنفيذ مذكرات القبض الصادرة ضد المطلوبين للعدالة بالمحافظتين من دون تردد”.

ودعا أجهزة الدولة الأمنية، إلى “سرعة التحرك لإنهاء الصراعات العشائرية لانها تمثل ناقوس خطر يهدد وحدة المجتمع العراقي ويسهم في تعميق الانقسام الداخلي”.

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