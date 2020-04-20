لجنة نيابية تبين سبب تأخير صرف أموال منحة الطوارئ للعائلات المتضررة من الحظر

بينت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، الاثنين، سبب تأخير صرف أموال منحة الطوارئ للعائلات المتضررة من إجراءات حظر التجوال الوقائي، فيما حددت الأسبوع المقبل موعدا لصرف الأموال.

وقال عضو اللجنة فاضل جابر في تصريح إن “سبب تأخير صرف أموال منحة الطوارئ حصل بسبب فرز العائلات ومعرفة مدى احتياجها كون هنالك بعض العائلات قدمت على المنحة ولم تتوفر فيها الشروط”، لافتا إلى إن “اليومين المقبلين ستكمل وزارة العمل تدقيق جميع الاستمارات للبدء بعملية صرف الأموال”.

وأضاف أن “وزارة العمل تدرس في الوقت الحالي زيادة السقف المالي لكل عائلة من 150 ألف دينار إلى 250 ألف دينار”، مبينا أن “الوزارة ستصرف أموال المنحة الأسبوع المقبل بشكل رسمي”.

وأعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عن صرف منح الطوارئ الخاصة بحظر التجوال مطلع شهر رمضان المبارك، فيما اشارت إلى أنها ستستمر لمدة ثلاثة اشهر.