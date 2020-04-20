مؤسسة الفارابي السينمائية ومركز التنمية الفكرية للأطفال واليافعين يُقيمان «أسبوع أفلام الأطفال»

عّقد «أسبوع أفلام الأطفال» في القاعة المخصصة لإحياء ذكرى السينمائي الراحل «عباس كيارستمي» في مؤسسة الفارابي السينمائية، وبعرض نخبة أفلام مهرجان الأطفال واليافعين الدولي بنسخته الثانية والثلاثين.

واختارت مؤسسة الفارابي السينمائية في أسبوع أفلام الأطفال ، بالشراكة مع مركز التنمية الفكرية للأطفال واليافعين، ستة أفلام قام باختيارها الفنانون والنقاد وأعضاء وسائل الإعلام والمنتجون والموزعون وصانعو الأفلام والكتاب والشعراء للأطفال واليافعين من بين نخبة أفلام مهرجان الأطفال واليافعين الـ32، وتم عرضها في «أسبوع أفلام الأطفال».

وعُرضت في أسبوع أفلام الأطفال الايراني أفلام: “23 شخص” لمهدي جعفري، الانيميشن “بنيامين” لمحسن عنايتي، “منطقة ممنوعة الطيران” لأمير داسارغر، “قطار تلك الليلة” لحميد رضا قطبي، “المحيط خلف النافذة” بابك نبي زاده وفيلم “تورنا 2” لجواد هاشمي.