ناشطات في مجال حقوق المرأة ما حصل لملاك الزبيدي يمكن أن يحصل في كل أسرة

ذي قار / حسين العامل

اكدت ناشطات في مجال حقوق المرأة يوم السبت ( 18 اذار 2020 ) ان ما حصل لملاك الزبيدي التي راحت ضحية العنف الاسري يمكن ان يحصل في كل اسرة عراقية في ظل غياب قانون حماية الاسرة من العنف الاسري، فيما وجهن مناشدة عاجلة الى مجلس النواب دعون فيها الى التسريع بتشريع القانون الذي استكملت مجموعة من الناشطات العراقيات اعداده منذ عام 2012 وبالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المرأة .

وقالت رئيسة جمعية الامل العراقية هناء أدور لـ(المدى) إن “ما حصل لملاك الزبيدي في محافظة النجف وما حصل يوم (السبت) من جريمة اخرى في ذي قار حيث قتل زوج زوجته الحامل يمكن ان يتكرر في اي عائلة عراقية في ظل غياب قانون حماية الاسرة من العنف الاسري”، واضاف ان “مثل هذه الجرائم باتت تتكرر بصورة يومية ولأتفه الاسباب “.

واوضحت أدور ان “ملاك الزبيدي لم تطلب سوى ابسط حقوقها وهي زيارة اهلها بعد 8 اشهر من الزواج”، وتساءلت “هل هذا الحق البسيط والطبيعي يستوجب ان تعامل بإجحاف وان تضرب وتهدد وتُدفع الى الانتحار دفعًا؟”.

واضافت رئيسة جمعية الامل العراقية ان “المصير المأسوي بات يهدد ليس النساء في الاسرة العراقية فحسب وانما حتى الاطفال وكبار السن”، مبينة ان “الكثير من الجرائم المدوية والفظيعة ترتكب بحق الاسرة من دون ان تعيرها الحكومة والبرلمان الاهتمام المطلوب للحد منها “.

وشددت ادور “على ضرورة اعادة النظر بالتنشئة الاسرية لانقاذ الاسرة العراقية من المخاطر التي تتهددها والمتمثلة بالطلاق والقتل والضرب والهجر والحرمان من ابسط الحقوق الاساسية كالتعليم والعمل”، مشددة على اهمية ان تعود سيادة القانون والعدالة الاجتماعية. .

وحذرت رئيسة جمعية الامل العراقية من ان “التغيير مالم يشمل القوانين السارية والحد من مظاهر التطبيق المجحف للقوانين ومالم يكن القضاء عادلا فالمشاكل والمخاطر التي تواجه الاسرة تظل قائمة”، مبينة ان “المخاطر التي تواجه الفئات الهشة في الاسرة العراقية كالمرأة والاطفال كبيرة والمطلوب توفير الحماية المطلوبة لهم من خلال تشريع قانون حماية الاسرة من العنف الاسري”.

ودعت ادور القضاء الى “تشديد العقوبة على كل من ينتهك حقوق افراد الاسرة العراقية ويرتكب العنف الاسري تجاههم”، منوهة الى انها “ومجموعة من الناشطات وبالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المرأة استكملت عام 2012 اعداد مشروع قانون حماية الاسرة من العنف الا انه مازال معلقا حتى الان ولم يشرع بسبب حجج واهية من قبل السياسيين”.

لافتة الى ان “السياسيين الاسلامويين كانوا يَدعون بان المرجعية الدينية غير موافقة على تشريع القانون، وعندما قابلنا ممثلي المرجعية نفوا ان تكون لديهم ممانعة لتشريع القانون المذكور بل على العكس كانت هناك دعوة لتشريع قوانين تحمي الاسرة من العنف”.

ومن جانبها قالت رئيسة منظمة أور لثقافة المرأة والطفل منى الهلالي لـ(المدى) ان ” المسكوت عنه في مجتمعاتنا افظع مما حصل لملاك الزبيدي، وقضية ملاك برزت للسطح بعد ان تحولت الى قضية رأي عام”، واضافت ان “ما حصل لملاك سيتكرر في كل يوم وسيطال الجميع ما دام لا وجود للقوانين التي تحميهم من العنف الاسري”.

ودعت الهلالي الى جملة من الامور تدعو للحد من “مشاكل الاسرة من بينها عدم تزويج القاصرات والرافضات للزواج رغما عنهن، وتوعية المجتمع بان الطلاق ليس جريمة ان كانت مشاكل الزوجين عقيمة”، مشددة على اهمية ان “يكون تدخل اهل الزوجة لدى حدوث مشكلة اسرية ايجابا وليس رفض استقبال الزوجة واعادتها لزوجها بلا حل للمشكلة”.

واكدت رئيسة منظمة أور “على ضرورة ان تكون الحلول للمشاكل الاسرية جذرية، داعية البرلمان الى التعجيل بإقرار قانون حماية الاسرة من العنف الاسري “.

وبدورها كتبت الناشطة نادية محمود على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) عقب وفاة ملاك الزبيدي تغريدة تحت عنوان (يجب انقاذ الزوجات من عنف الرجال، واسرهم) وتابعتها (المدى) انه “حين يضرب رجل رجلا آخر في الشارع تتدخل الشرطة وتعتقل المعتدي من اجل حماية المعتدى عليه، ولكن حين يضرب رجل امرأة لا تتدخل الشرطة”، وتساءلت “اليس الضرب هو الضرب؟ اليس العنف هو العنف؟ هل ان اختلاف المكان، يجعل نوع الجريمة مختلفاً؟ “.

واردفت محمود “هل باختلاف الصلة والعلاقة بين الضارب والمضروب، تكف الجريمة عن ان تكون جريمة ( قريب او غريب)؟ “، منوهة الى ان “مسؤولية الدولة هي تجريم العنف ضد النساء”، مؤكدة على اهمية “توفير الحماية للنساء عبر توفير الحماية القانونية لهن ومحاسبة كل من تسول له نفسه الاقتراب من امرأة ( زوجة، اخت، ام، بنت) وايذائها”.

كما دعت محمود الى ” توفير دخل شهري لمن لا دخل لها او لا عمل لديها، وتوفير سكن آمن”.، مشيرة الى انه “لا توجد شرعية ولا قانون ولا قيم تبرر العنف ضد النساء كون العنف جريمة”.

وشددت على “ايقاف جرائم قتل النساء سواء من اجل ملاك او كل الملاكات في العراق”.

وهزت قصة ملاك الزبيدي المجتمع العراقي بعد أن انتشرت مقاطع لها على شبكات التواصل الاجتماعي تكشف عما حصل لها من ظلم دفعها إلى حرق نفسها.

وأظهر مقطع مصور، يوم السبت ( 18 نيسان 2020 )، اللحظات الأخيرة من حياة الزبيدي قبيل وفاتها متأثرة بحروق بليغة تعرضت لها. حيث قالت شقيقة الفتاة، في تدوينة لها “انتقلت الى رحمة الله ملاك حيدر الزبيدي”، مضيفة “راحت العافية وياج يا خيتي”.

وكانت محكمة عراقية، أصدرت قرارا بتوقيف عدة أشخاص متهمين بالقضية من بينهم زوج ملاك وهو ضابط أمن عراقي وآخرين من عائلته.