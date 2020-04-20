نيجيرفان بارزاني : ندعم تكليف الكاظمي .. داعش مازال خطراً .. ولاشرعية لـ PKK في اقليم كوردستان

قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، اليوم الاثنين ، إن كل الأحزاب الكوردية أبدت دعمها تكليف رئيس جهاز المخابرات العراقية مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة انطلاقاً من معرفة سابقة به ، وكذلك إجماع القوى الشيعية على تكليفه بالمنصب ، فيما شدد على أن داعش لا يزال “خطراً كبيراً” على العراق .

حديث نيجيرفان بارزاني جاء خلال مؤتمر صحفي عقده بأربيل بعد اجتماع مع نائبيه جرى خلاله تناول آخر المستجدات في إقليم كوردستان والعراق خاصة مساعي تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة ، ورد فيه على اسئلة الصحفيين.

وقال رئيس الإقليم إن المفاوضات مع الكاظمي غير مرتبطة بإقليم كوردستان فقط ، بل بكل العراق ، مشيراً إلى أن العراقيين جميعاً يريدون أن تحدث الحكومة تغييرا في أوضاعهم المعيشية.

وأضاف ، بالقول ” سبق أن اعلنا موققنا من دعم الكاظمي لتشكيل الحكومة، ولازلنا على موقفنا، نريده ان ياخذ مطالب اقليم كوردستان بنظر الاعتبار ” ، مردفاً ” حاليا هناك وفد في بغداد للتباحث بشأن هذه المطالب”.

مستدركاً “نريد من الكاظمي ان يكون رئيس وزراء يخدم كل العراق”.

وتابع ” سنبدأ بالتفاوض رسمياً مع الكاظمي قريباً من خلال وفد يمثل جميع القوى والأطراف في إقليم كوردستان”.

كما قال ” نحن في رئاسة إقليم كوردستان والكتل الكوردستانية في بغداد، أعددنا ورقة مفاوضات تتضمن كل المسائل ومنها الموازنة والنفط والمناطق المستقطعة ، ومباحثاتنا ستكون على هذا الأساس”، مبيناً “على حد علمي لن يطرأ أي تغيير على عدد وزارات الكورد في الحكومة الاتحادية “.

وبشأن مكافحة وباء كورونا في اقليم كوردستان، أشاد رئيس اقليم كوردستان بالجهود التي بذلتها حكومة إقليم كوردستان لمواجهة الوباء ، وقال ” اتخذت الحكومة إجراءات سريعة وفعالة لحماية المواطنين”، مؤكداً بالقول أن “المهم هو مواصلة الالتزام بالإرشادات والتعليمات لحين إجراء تقييم لاحق للأوضاع ، رغم تفهمنا لتأثر معيشة بعض الفئات سلباً بالإجراءات المتخذة التي هدفها الوحيد هو سلامة مواطنينا”.

كما أشار رداً على سؤال احد الصحفيين ، انه سيبحث مع وزارة الداخلية موضوع المواطنين العالقين على بوابات الاقليم والراغبين بدخول إقليم كوردستان .

رئيس إقليم كوردستان جدد تحذيره من أن تنظيم داعش لا يزال يشكل “خطراً كبيراً” على العراق بشكل عام ، داعياً إلى إيجاد آلية مشتركة لضمان الاستقرار في المناطق التي تشهد نشاطاً لداعش.

موضحاً ، إن إقليم كوردستان ومن خلال تقييمه رصد تصاعداً في الهجمات التي يشنها تنظيم داعش بدءاً من مناطق ديالى وصولاً إلى نينوى . وقال “داعش لا يزال خطراً كبيراً على العراق عموماً… ما يهمنا هو التنسيق والمساعدة بين أربيل وبغداد وقمنا بمحاولات عديدة بشأن هذا الملف”.

مبيناً “لكن مع الاسف بغداد لم تأخذ هذا الموضوع على محمل الجد” مبيناً أن “مستوى التنسيق مع إقليم كوردستان بهذا الشأن ليس بالمستوى المطلوب”.

مشدداً ، بالقول “نسعى لإيجاد آلية للعمل المشترك يضمن عدم زيادة خطورة داعش بالتعاون مع بغداد والتحالف الدولي ” .

وحول “توتر” في العلاقات بين الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني مؤخراً اثر إرسال قوة من البيشمركة إلى منطقة “زيني ورتي”(منطقة في اقصى شمال اربيل)، أشار رئيس إقليم كوردستان ، بالقول “اطمئن الجميع بأن الأمر ليس عصياً على الحل ، الذي نسير نحوه وواثقون من تجاوز الظروف الراهنة، والمشاكل الموجودة ستتم معالجتها، وسنجتمع مع جميع الأطراف ومنها الاتحاد الوطني الكوردستاني لتبديد التوترات “.

وأوضح أن “إرسال البيشمركة إلى زيني ورتي مؤقت وسيتم سحب القوات إذا لم تعد هناك حاجة لبقاءها “، مبيناً : “انه تم تهويل الأمر إعلامياً من دون داعي “.

مبيناً أنه “بدون توحيد الصف الكوردي لن نستطيع تحقيق اي تقدم ، فكل ما حققناه في بغداد كان ثمرة تعاون الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين مع بقية الأطراف”.

ومتطرقاً الى موضوع تواجد حزب العمال الكوردستاني على اراضي اقليم كوردستان والقصف الجوي التركي بين الحين والآخر داخل اراضي الاقليم ، جدد رئيس إقليم كوردستان رفضه القاطع لتواجد العمال الكوردستاني في اقليم كوردستان ، وقال ” نحن جزء من العراق ولا نقبل بأن يتم استخدام أراضينا منطلقاً لتهديد دول الجوار، نريد أن نكون عامل استقرار داخلي وخارجي”.

موضحاً ” ليس لحزب العمال أي شرعية في إقليم كوردستان ليصدر بيانات تتعلق بالشأن الداخلي لإقليم كوردستان ، هذه ليست ساحته “، لافتاً الى أن “ما قامت به تركيا في زيني ورتي كان رداً على فتح حزب العمال الكوردستاني عدة مقرات فيها “، مردفاً ” علينا أن نتوقع رد تركيا حينها”.

ورداً على اتهام الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالتعاون مع تركيا في استهداف حزب العمال الكوردستاني ، نوّه نيجيرفان بارزاني ، إلى أن “تركيا بما تملكه من تكنولوجيا متقدمة ليست بحاجة لقيام طرف او جهة ما بتزويدها بالمعلومات والإحداثيات”.

وعن استهداف مخيم مخمور، من قبل الطائرات التركية قبل أيام ، أوضح بارزاني ، بالقول “نحترم حماية اللاجئين وفق المواثيق والاعراق الدولية لكن يتم حالياً استخدام مخيم مخمور لأغراض عسكرية ، وبما أن المخيم يقع ضمن نطاق سيطرة الحكومة العراقية فالأمر يتعلق بها”.

ومعلقاً على ماتم تداوله من انباء خلال الايام القليلة الماضية عن اعتقال شخص من بين مجموعة موالية لتركيا يدعى شاكر فرمان بونجق ، من قبل قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) ، قيل انه مسلح كوردي ، ومقاتل سابق ضمن صفوف بيشمركة روج (بيشمركة غرب كوردستان) قال نيجيرفان بارزاني ان لا علاقة لهذا الشخص بالبيشمركة ولا بقوات روج الكوردية لامن قريب ولا من بعيد ، مضيفاً ” اننا نعتب على الجانب الليبي الذي صور الأمر على أنه إرسال للبيشمركة للقتال في ليبيا”.

وقال نيجيرفان بارزاني إن إقليم كوردستان ليس طرفاً في النزاع الدائر في ليبيا ولن ينخرط فيه.

ولاحقاً صرح احمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، إن الشخص المعتقل “لا يمثل الشعب الكوردي”.

وبخصوص قضية المعارض الكوردي الايراني مصطفى سليمي ، الذي قيل انه تم تسليمه الى ايران في مدينة السليمانية ، قال نيجيرفان بارزاني ، أن “بيان رئيس حكومة إقليم كوردستان كان واضحاً، وقد تم تشكيل لجنة تحقيقية لهذا الغرض وعلينا انتظار النتائج وعدم استباقها بدلاً من المبادرة بالتخوين وتوجيه الاتهامات ، فالننتظر ما ستخرج به اللجنة من نتائج “.