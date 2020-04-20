وزير الصحة يحذر من زيادة سريعة بـ كورونا: الطرق مكتظة

حذر وزير الصحة صادق جعفر علاوي، من زيادة سريعة بمعدل إصابات “كورونا” في العراق جراء عدم الالتزام بالتعليمات الوقائية واكتظاظ الشوارع بالمارة والسيارات.

وقال علاوي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “فرق الرصد الوبائي تواصل المسح الميداني من خلال الزيارات الميدانية إلى المناطق وفحص الفئات الأكثر توقعًا للإصابة وأخذ المسحات من الأشخاص المشتبه بإصابتهم”.

ودعا وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل إلى “الابتعاد عن نقل الأخبار غير الموثقة التي تشجع على كسر الحظر الصحي الشامل”، لافتًا إلى أن وزارته لديها “تقييم دوري لمسار تنفيذ الحظر، والذي على أساسه يتم تحديد استمرار أو تخفيف إجراءات الحظر، بناءً على مصلحة وسلامة المواطنين والتأكد من إيقاف سلسلة انتشار الوباء، وبالتشاور مع الجهات المعنية ومنظمة الصحة العالمية”.

أضاف أنه “لوحظ هذا اليوم عدم الالتزام بصورة جدية بالتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة وخلية الأزمة الوزارية لمكافحة انتشار الوباء في العراق، مما أدى إلى اكتظاظ الطرق العامة بالسيارات وفتح العديد من المحال التجارية والأسواق”.

ولفت إلى أن ذلك “قد يؤدي إلى زيادة سريعة في عدد الإصابات وفشل الجهود السابقة التي بذلت للسيطرة على انتشار الوباء”، داعيًا القيادات الأمنية كافة إلى “متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة ومحاسبة الجهات التي تتهاون في تنفيذ الواجبات المناطة بها”.

وأشار علاوي، إلى التحذيرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشكل متكرر في خطورة تخفيف الإجراءات الصحية المتخذة للسيطرة على الوباء، قبل التأكد من السيطرة التامة على انتشاره”.

فيما تضاربت التصريحات في وزارة الصحة حول عودة إصابة بعض المتعافين من فيروس كورونا في العراق مرة أخرى، في مشهد قد يقارب الإعلان الأول عن تمديد حظر التجوال إلى الـ19 من نيسان في تصريح متلفز لوزير الصحة قبل أن يتم نفي التمديد الرسمي في وقت لاحق.

وفي الثاني من نيسان، كانت خلية الأزمة قد وصفت تصريحات متلفزة لوزير الصحة تحدث من خلالها عن تمديد حظر التجوال إلى الـ19 من الشهر ذاته وصفتها بأنها “تكهنات” وليس تمديدًا رسميًا.

وقبل ايام ، قال وزير الصحة جعفر علاوي في تصريحات متلفزة إن “بعض المتعافين من الفيروس في العراق عاد إليهم مرة أخرى”، مشيرًا إلى أنه “نواجه مشاكل بتطور فيروس كورونا، وقد باشرنا قبل 48 ساعة باستخدام بلازما المتعافين لمعالجة المصابين”.

إلا أن مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي، نفى أن يكون تصريح الوزير حول العراق، مشيرًا إلى أن “الوزير كان يقصد تسجيلها في باقي دول العالم قاصدًا تحذير المواطنين”.

وقال الحلفي إن “وزير الصحة كان يقصد الحالات المسجلة في دول أخرى، حيث سجلت الصين وبعض الدول إعادة إصابة متشافين من فيروس كورونا مرة أخرى، وقصد الوزير استذكار هذه المعلومة كصيغة تحذير للعراقيين”.

وحول ما إذا كانت هذه الظاهرة تنفي حقيقة تشكيل الجسم مناعة ضد الفيروس، أكد الحلفي أن “إعادة إصابة المتشافي لا تعني أن جسمه لم يكون مناعة ضده والدليل أننا بدأنا نستخدم بلازما دم المتعافين لمعالجة المصابين من خلال الاستفادة من الأجسام المضادة المتواجدة في دم المتشافين”، مستدركًا أن “الإصابة مرة أخرى بالفيروس ستكون خفيفة جدًا بسبب تواجد مناعة مسبقة داخل الجسم”.

وأكد الحلفي، أن “المتشافي من المرض يمتلك القدرة على نقل العدوى لغيره لفترة تعتمد على مدة رقوده وخضوعه للعلاج”، مبينًا أن “الفترة التي يغادر فيها الجسم الفيروس منذ بداية ظهور الأعراض تقترب من نحو 25 يومًا، لذا فإن المريض إذا ظهرت عليه الأعراض وتم تشخيصه ورقد نحو أسبوعين ومن ثم تشافى من الفيروس، فإنه يحتاج لحجر نفسه بعد الشفاء لفترة 10 أيام ليضمن مغادرة الفيروس من جسمه بشكل نهائي”.

وحول توافق استمرار تواجد الفيروس داخل الجسم مع كيفية ظهور النتائج السلبية التي تسبق إعلان الشفاء، أشار الحلفي إلى أن “مسحات التشخيص التي يتم التأكد من خلالها بانتهاء الفيروس تؤخذ من الأنف وجوف الفم والحنجرة، حيث عندما يتشافى الإنسان من الفيروس يختفي الفيروس من هذه الأماكن، لكنه يبقى متواجدًا بشكل خفيف في الرئة فإن أي عطاس أو مخالطة من نوع آخر ربما يتسبب بإخراج الفيروس وإصابة القريبين منه”.

وقدم الحلفي تفسيرًا حول عودة ارتفاع أعداد الإصابات في العراق بعد أيام من انخفاضها، قائلًا إن “ارتفاع الإصابات مرة أخرى لا تعني شيئًا غريبًا أو خطيرًا”، مشيرًا إلى أن “الإصابات المرتفعة هذه نصفها هي نتائج المسح الوبائي حيث أنها بدأت تعلن من الموقف الوبائي اليومي خصوصًا وأنها أجريت على أعداد كبيرة من الملامسين والمحيطين بهم”.

وبشأن تجديد منظمة الصحة العالمية تأكيدها بشكل مستمر، أن العراق لم يصل مرحلة الذروة بعد، بين الحلفي أنه “ليس هناك رقم محدد سنستطيع من خلاله تحديد ما إذا وصلنا إلى الذروة أم بعد”، مشيرًا إلى أنه “اذا استمرت أعداد الإصابات بهذا المستوى وتنخفض فذلك يعني أننا غادرنا مرحلة الذروة منذ أيام عندما بدأنا نسجل 80 و90 إصابة في اليوم”.

ومجددًا، خرج وزير الصحة جعفر علاوي في تصريح أكد تسجيل إصابات في صفوف أشخاص متشافين بالأرقام، وهو ما ينفي أن يكون تصريحه الأول غير مقصود أو لم يُفهم بشكل جيد.

وقال علاوي في تصريحات متلفزة إننا شكلنا لجنة لدراسة حالة نحو ٧٠٠ شخص تشافوا من المرض، وخوفنا أن يعود الفيروس إليهم مرة أخرى”، مبينًا أنه “عند إجراء الفحوصات على هؤلاء المتشافين أثبتت عودة إصابة ٥ منهم مرة أخرى”.