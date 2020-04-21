أمتي اتّحدي

عبد الله ضراب الجزائري

إلى شعوب الأمة الإسلامية وعلمائها

آلامُنا عظُمتْ قد أنهكت جسدي … والحزنُ أذكى لهيبَ الجمرِ في كبِدي

الكفرُ هدَّدني ، والظُّلم قيَّدني … أعيش مهزلةَ الإذلالِ في بلَدي

كرامتي ذُبِحت في ساحة الأممِ … باتتْ بمحفلِها منهوبة الجسدِ

صهيونُ وا أسفي قد بات مُنغرساً … في قلب أمَّتنا الغرَّاء كالوتدِ

والرَّايةُ انتكستْ قد غاب رافعُها … فالباسلُ المقدامُ في العُرْب لم يَعُدِ

ألبابُ قادتنا تاهت مثقَّلةً … بالجهل والذلِّ والأطماع والحسدِ

اللغوُ دَيدنُ من شلَّتْ عزائمهمْ … لو رحتَ تسالُ أين الفعل لا تجِدِ

إن نالهم في الورى ضدٌّ بقاصمةٍ … ضجُّوا كأرنبة في قبضة الأسدِ

أمريكا ربَّتهم في النَّوم ترصُدهمْ … فما لهم سَنَدٌ من هُوجِها اللُّدُدِ

القوم قد ركبوا أحقادهم وأتوْا … يُحيون معركة الصُّلبان والعُمُدِ

وقومُنا برعوا في قتل بعضهمُو … يرجون عزَّتهم بالنَّفث في العُقدِ

موت الفتى كمَدا من حال أمَّتنا … فعل أباركه في حقِّ مُعتقدي

أعراضنا انتهكتْ ، أرزاقنا استلبتْ … أرواحنا زُهقت هدْرا بلا عددِ

أفغان داميةٌ ، والقدس عانيةٌ … فالمسلمون أذيقوا الذلَّ في القيُدِ

ليبيا تعاني من الويلات دمَّرها … سمُّ النَّصارى وضرُّ الغلِّ في حَمَدِ

لهفي عليها على كلِّ الضِّعاف بها … على الصَّبايا وأهل الفضل والجُنُدِ

لهفي عليها على خيراتها نُهبتْ … قد عَبَّها الغربُ من شُرْهٍ ومن حَسَدِ

صنعاء طوَّقها الاذيال في صلَفٍ … فالغدرُ يكدمُها بالدَّاء والوَبَدِ

أطفالها صرخوا من ذا يُعلِّلهمْ … من ذا يمدُّ يدا للجائع الشَّرِدِ

من ذا يفكُّ قيودَ الأسْر عن أممٍ … ضُرَّتْ لرغبتها في حَضنِ مُعتقدِ

ضُرَّتْ لصرختها في وجه شانئها … الله أكبرُ نهجُ الحقِّ مُعتمدِي

ثوري لزعزعة الأعداء قاطبةً … أم صرت ناكلةً يا أمَّة الأسُدِ

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يا أمَّةً وَلدتْ للنَّاس خيرهمو … ماذا دهاك ؟ فهل أحجمت أن تلدي ؟

أبناؤك اندحروا والجبنُ صغَّرهمْ … غاصوا برمَّتهم في عيشة النَّكَدِ

عودي لمركبة الإسلام ثانيةً … واقضي على شبح الأهوال بالجلَدِ

فالمجدُ ملحمةٌ بالكدحِ نصنعهُ … لا يرجعُ الشَّرفُ المسلوبُ بالنَّدَدِ

أسلافنا رفعوا رايات عزِّهمو … بالصبر والبذل والإقدام والزُّهُدِ

أجناد خالقهم للحقِّ ناصرةٌ … عاشوا وعزَّتهم خفاقةُ البنُدِ

وا أمَّتي اتفقي فالخطبُ طوَّقنا … وا أمّتي اتَّبعي الإسلام واتَّحدي

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دُعاتَنا اتَّحدوا فالغلُّ مزَّقنا … ويحَ الدُّعاة غدا من حسرة الأبدِ

دُعاتنا انتبهوا فالكفرُ يرصدنا … والويلُ يدهمنا والنَّصرُ يبتعدِ

دُعاتنا اعتبروا ففي الورى عبَرٌ … قامت تحذِّرنا يوما على أُحُدِ

ان كنتموا غيرا حقا على ذمم الاسلام فاتحدوا كالراس والجسد

إنَّ الأخوَّة في الإسلام واجبةٌ … أين الأخوَّة ؟؟؟ بات الشَّملُ في بَدَدِ

أشكو لظى كمَدي لله خالقِنا … أشكو مؤجِّجه فالخُلفُ جذَّ يدي

أشكوه منتصرا، والدَّمع منهمرٌ … والقلبُ منفطرٌ، والجسم يرتعِدِ

الله أكبر بالإسلام عزَّتنا … عن شرعة الحقِّ لا ننأى ولا نحِدِ

الله أكبر مهما اربدَّ حاضرُنا … فالنُّور يُشرق والأغلال تنفصدِ

مهما تعاظم في الأنظار شانئُنا … فالسَّيلُ يقذفُ عند المور بالزبَدِ

الله أكبرُ أهل الصِّدق ما فُقِدوا … والنَّصرُ بالصِّدق ليس النَّصرُ بالعدَدِ

فحين نخلصُ للرَّحمن ينصرُنا … إن كلَّ عزمُنا جاء الرُّوحُ بالمدَدِ

الله أكبرُ إنَّ العيشَ منصرمٌ … والله يفصلُ بين الناس يوم غَدِ