اشتباكات عنيفة بين أسايش PYD وميليشيات الدفاع الوطني في قامشلو .. توقفت بتدخل روسي

اندلعت اشتباكات عنيفة بعد ظهر اليوم الثلاثاء ، في مناطق بمدينة قامشلو (القامشلي) بغرب كوردستان (كوردستان سوريا) ، بين قوى الأمن الداخلي (الآسايش) التابعة لادارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD من جهة، وميليشيات الدفاع الوطني الموالية لقوات النظام من جهة أخرى، دون ورود معلومات عن سقوط قتلى أوجرحى من الطرفين .

وكانت (باسنيوز) قد اشارت الجمعة الـ 17 من ابريل / نيسان الجاري ، الى عودة التوتر مجددا بين القوى الأمنية التابعة للإدارة الذاتية ، وقوات النظام السوري بعد أسبوع من تفاهمات بوساطة روسية في مطار قامشلو، وفق مصدر كوردي مطلع من المنطقة.

مصادر محلية، أكدت أن ميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام السوري هاجمت نقطة تابعة لقوى الأمن الداخلي (الآسايش) في مدينة قامشلو.

وذكرت تلك المصادر ، أن “عناصر ميليشيا الدفاع الوطني هاجموا نقطة تابعة لقوى الأمن الداخلي في حي حلكو وسط مدينة قامشلو بالأسلحة الخفيفة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين” .

مشيرة إلى” أن الاشتباكات توقفت بين الطرفين بعد تدخل القوات الروسية وانسحاب عناصر ميليشيا الدفاع الوطني من الحي”.

هذا فيما افادت وسائل اعلام مقربة من PYD ان الاشتباكات توقفت بعد ان تعهدت ميليشيات الدفاع الوطني بالتراجع إلى نقاط تمركزها السابقة وإزالة سواترها الجديدة التي كانت قد اقامتها .