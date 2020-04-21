الامن النيابية : نعتزم طرح آلية لحصر السلاح امام الحكومة

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية ، اليوم الثلاثاء ، نيتها طرح آلية لحصر السلاح امام حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي .

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي ، إن “السلاح المنفلت والموجود في الشارع يعد من السلبيات الكبيرة التي تعاني منها الحكومة العراقية على مدى الفترات السابقة”.

مضيفاً ، أن ” لجنة الامن تنتظر انتهاء العطلة وعودة جلسات البرلمان، لتبدأ مناقشة آلية تتضمن حصر السلاح لتقديمها الى رئيس الوزراء”.

وشدد الركابي على ضرورة ان “تقوم الحكومة بضبط السلاح وعدم السماح بإخراجه دون ترخيص”.

وكان رئيس الحكومة المكلف ، مصطفى الكاظمي، صرح في وقت سابق، إن ” السلاحُ الثقيلُ والمتوسطُ والخفيفُ هو اختصاصُ الدولة ولا غير الدولة، الدولةِ فقط، السلاح ليس اختصاصَ الافرادِ ولا المجموعات، المؤسساتُ العسكريةُ والأمنيةُ، بمختلفِ صنوفها، من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة، ستقوم بواجبها لمنع انفلات السلاح وسنعمل على حصر السلاح باجراءات حاسمة”.

ويعاني العراق من مشكلة حجم السلاح السائب الذي لم يعد يقتصر حتى على سلاح خفيف ومتوسط ، بل أصبحت هناك مخازن ومشاجب في بغداد والمحافظات بحجم تلك التابعة للدولة ، الأمر الذي يعقد عملية حصره بيد الحكومة.

كما ان الميليشيات المدججة بالأسلحة والغنية بالموارد التي تعمل بشكل مستقل ومعظمها متحالفة مع إيران ، وتتحدى سلطة الدولة ولايمكن محاسبتها ، تشكل اهم واكبر تحدي امام حكومة الكاظمي المقبلة اذا ما تم تمريرها ، وهو المرجح ، اذ سيكون عليها تحجيمها والحد من نفوذها وهي مهمة صعبة خاصة وان هذه المليشيات تنتمي، بطريقة أو بأخرى، إلى أحزاب السلطة الحاكمة ، حتى وإن ادّعت تلك الأحزاب غير ذلك .

وهناك اليوم في العراق اكثر من 40 ميليشيا مسلحة ، ينضوي أغلبها تحت هيئة الحشد الشعبي ، والتي أقرّت بقانون ، توهم بعض من صوّت عليه أن ذلك سيضمن أن تضع الدولة يدها على هذه المليشيات ، التي ومنذ ان انطلقت المظاهرات الاحتجاجية ، في العراق على نقص الخدمات وانعدام فرص العمل، والفساد وتردّي الأوضاع المعيشية، حوّلت أسلحتها إلى صدور المتظاهرين السلميين ، وقتلت واصابت المئات منهم .