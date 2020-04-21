العراق يطلق مشروعا يوفر مليون فرصة عمل للعاطلين

ﺗﻌﺰﻳﺰﴽ ﻟﺪور اﻟﺸﺒﺎب داﺧﻞ المجتمع وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، اﻧﻄﻠﻖ “المشروع اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب” ﺑﺈﺷﺮاف وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ المركزي وﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺼﺎرف اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، حيث ﺟﺮى ﺗﻮﻗﻴﻊ أول ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ذي ﻗﺎر.

وأﻛﺪ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ المشروع أﻧﻪ ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻗﺮاﺑﺔ ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، ﻓﻲ وﻗﺖ أﻋﻠﻦ وزﻳﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻧﻮري اﻟﺪﻟﻴﻤﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﺟﺮاءات ﻻﻧﻄﻼق المشروع ﻓﻲ ﺳﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت.

اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻋﺒﺪ اﻟﺰﻫﺮة الهنداوي قال لصحيفة الصباح ان “المشروع اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ الشباب يعد اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ وﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ قروض ميسرة ﻷﺻﺤﺎب ﻫﺬه المشاريع ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب”.

مبينا ان “اﻟﻘﺮوض ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮد ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ وثلاثين ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ملايين دﻳﻨﺎر ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺪد المشاركين ﻓﻲ المشروع اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﺸﺮة أﺷﺨﺎص، وﻋﺪد المشاركين ﻓﻲ المشروع ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة أﺷﺨﺎص ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻘﺮض اﻟﺬي ﺳﻴﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 350 ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 500 ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر”.

وتابع ان “ﺗﺴﺪﻳﺪ المبلغ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار عشرة أﻋﻮام، ﻳﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺎء المدة، ﻛﻤﺎ أن جميع الاجراءات الخاصة بالمشروع يجهزها المطور اﻟﻀﺎﻣﻦ أو المكتب الاستشاري وتسلم جاهزة ﻷﺻﺤﺎب المشاريع”.

واكد ان “ذي ﻗﺎر؛ أول ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ شركة المطور الضامن وستوفر ﻓﻲ المرحلة اﻷوﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ 2300 ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺸﺒﺎب، وﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻗﻄﻌﺘﻲ أرض، ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ﻧﺤﻮ (15) أﻟﻒ دوﻧﻢ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺪﻳﻨﺔ زراﻋﻴﺔ، وﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻧﺤﻮ (200) دوﻧﻢ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ”.

وﻳﺆﻛﺪ اﻟﻬﻨﺪاوي أن “العمل ﺟﺎر على المحافظات الاخرى وسيتم إﻃﻼق المشروع ﺑﺤﺴﺐ اﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاءات ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ إﻳﺠﺎد ﻣﻄﻮرين ضامنين وتخصيص قطع اراض”.

ولفت اﻟﻰ أن “المحافظات التي استكملت الاجراءات هي (اﻟﻨﺠﻒ وﺑﻐﺪاد واﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ وﻧﻴﻨﻮى واﻟﺒﺼﺮة واﻷﻧﺒﺎر)”.