النقل: عودة الدوام بنسبة ٢٥٪ مع الألتزام التام بأجراءات الصحة

أعلن وزير النقل عبدالله لعيبي، الاثنين، عودة الدوام الرسمي لمنتسبي الوزارة وتشكيلاتها بالحد الأدنى من العاملين وللضرورة القصوى حصراً، لافتا الى ان ذلك لايتجاوز نسبة ٢٥٪.

وقال لعيبي في بيان انه “تقرر عودة الدوام الرسمي لمنتسبي الوزارة وتشكيلاتها بالحد الأدنى من العاملين وللضرورة القصوى حصراً على ان لايتجاوز ذلك نسبة ٢٥٪ وحسب الحاجة الفعلية للعمل مع ضرورة الألتزام التام بتطبيق اجراءات الصحة والسلامة الوقائية”، مبينا ان “ذلك ياتي استناداً الى قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا في جلستها الخامسة رقم (٣٥) لسنة ٢٠٢٠ حيث تقرر رفع حظر التجوال جزئياً من الساعة السادسة صباحا ًالى السابعة مساءً لغاية يوم الجمعة ٢٢/ايار المقبل”.

ووجه “المدراء العامين في مقر الوزارة وتشكيلاتها بتحديد الحاجة القصوى من الموظفين على أن لا يتجاوز عددهم نسبة ال ٢٥٪ لتسير أعمال الوزارة ودوائرها”، مؤكداً “على ضرورة الالتزام باجراءات السلامة والوقاية واستخدام الكمامات والقفازات الطبية والتحدث عن بعد واتخاذ مسافة صحية كافية بين الموظفين لتلافي الوقوع بالعدوى والاصابة ب‍كورونا والاستمرار باجراء عمليات تعقيم وتعفير لكافة ابنية واقسام الوزارة وتشكيلاتها حفاظاً على السلامة العامة مع التأكيد على عدم حدوث تجمعات في الكراجات والاماكن التابعة للتشكيلات”.

وشدد وزير النقل “على الفئات التي لاتكون هناك حاجه فعلية لها في الحضور للدوام الرسمي مع الاستمرار بتطبيق كافة مقررات خلية الازمة ضمن عمل الوزارة وارشادات الصحة وتعليماتها والاقتصار على مغادرة المنزل بالحالات الضرورية لتجاوز هذه الأزمة والقضاء على الفايروس باسرع وقت ممكن”.