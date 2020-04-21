بارزاني: ‫بغداد لا تأخذ خطر داعش على محمل الجد

حذر رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الاثنين، من عدم تعامل الحكومة الاتحادية في بغداد بجدية مع خطورة تنظيم داعش، مبديا في ذات الوقت رفضه تواجد حزب العمال الكردستاني على الاراضي العراقية، فيما اشار الى وجود حوارات مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال بارزاني‬ في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، إن ترشيح ‫الكاظمي‬ تم من قبل القوى الشيعية التي حضرت جميعاً خلال تكليفه من قبل رئيس الجمهورية، مؤكدا نعبر عن دعمنا للكاظمي في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة باسم جميع القوى الكردستانية.

واوضح بارزاني قائلا: نعرف ‫الكاظمي‬ شخصياً وسنبدأ حواراً رسمياً معه قريباً بمشاركة جميع القوى الكردستانية، مشددا على أن مباحثاتنا مع ‫الكاظمي تتعلق بكل العراق وليس في ‫‫كردستان‬ فحسب، لأننا نريد تغيير الوضع في كل البلاد، فالشعب العراقي يستحق الأفضل.

وكشف بارزاني أن رئاسة إقليم ‫‫كردستان والكتل الكردستانية في ‫‫بغداد أعدت ورقة مفاوضات تتضمن كل المسائل ومنها الموازنة والنفط والمناطق المستقطعة، مبينا أن مباحثاتنا ستكون على هذا الأساس، وعلى حد علمي فلن يطرأ أي تغيير بعدد وزارات ‫الكرد في الحكومة.

واضاف بارزاني‬، نجدد التاكيد على ضرورة الاستجابة لمطالب إقليم ‫‫كردستان، مؤكدا أننا نبحث عن آلية عمل مشترك يضمن عدم زيادة خطورة داعش بالتعاون مع ‫‫بغداد والتحالف الدولي.

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واشار نيجيرفان بارزاني الى أن داعش ما يزال يشكل خطراً جدياً في كل مناطق ‫‫العراق وكردستان، لافتا الى أن التنظيم رفع مستوى عملياته وأنشطته مؤخراً.

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واعرب نيجرفان بارزاني عن اسفه من أن ‫‫بغداد لا تأخذ خطر داعش على محمل الجد، محذرا أن مستوى التنسيق مع إقليم ‫‫كردستان بهذا الشأن ليس بالمستوى المطلوب.

وجدد رئيس اقليم كردستان، رفضه القاطع لوجود حزب العمال الكردستاني في ‫‫كردستان العراق، مؤكدا نحن جزء من ‫‫العراق ولا نقبل بأن يتم اتخاذ أراضينا منطلقاً لتهديد دول الجوار.

‫واعتبر بارزاني‬ أنه ليس لحزب العمال أي شرعية في إقليم ‫‫كردستان‬، ليصدر بيانات تتعلق بالشأن الداخلي لإقليم كردستان.

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ولفت بارزاني‬ الى أن وفد إقليم ‫‫كردستان في ‫‫بغداد الآن لبحث إيجاد معالجات للوضع الاقتصادي الراهن، مؤكدا نستعد لتوجيه رسالة إلى البرلمان العراقي والحكومة العراقية للقيام بمسؤولياتها المتمثلة بدعم الفئات المتضررة.

واشار الى أن البنك الدولي وصندوق النقد على استعداد بدعم ‫‫العراق لتجاوز الأزمة الاقتصادية.